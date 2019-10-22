Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах

Интернет-магазин Ozon запустил реферальную программу, предложив клиентам зарабатывать на привлечении новых пользователей и генерации повторных заказов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Участникам новой реферальной программы Ozon присваивается статус "Менеджер": для этого нужно заполнить анкету на сайте и делать на площадке покупки на сумму не менее 2,5 тысячи рублей в месяц. Менеджер получает уникальный реферальный промокод и получает баллы за каждый заказ с использованием этого промокода", — рассказали в компании.

Баллы Ozon можно использовать для оплаты от 25% до 100% стоимости заказов на площадке или конвертировать по расчету "1 балл эквивалентен 1 рублю". В дальнейшем менеджеры также смогут зарабатывать на возврате старых клиентов и проводить собственные акции, добавили в компании.

Как пояснили в пресс-службе, заработок менеджера будет зависеть от оборота его клиентской сети и выполненных заданий от Ozon и партнеров. Например, за каждые 4 тысячи рублей, потраченные на Ozon клиентами менеджера, он получит 200 баллов.

"Ассортимент Ozon уже превышает 2,5 миллиона товарных наименований, а база клиентов насчитывает 30 миллионов человек. При таких масштабах логично передать некоторую инициативу пользователям: менеджер станет для клиентов проводником по брендам и акциям Ozon", — прокомментировал директор по рекламе и монетизации в Ozon Олег Дорожок.