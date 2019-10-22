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Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Интернет-магазин Ozon запустил реферальную программу, предложив клиентам зарабатывать на привлечении новых пользователей и генерации повторных заказов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Участникам новой реферальной программы Ozon присваивается статус "Менеджер": для этого нужно заполнить анкету на сайте и делать на площадке покупки на сумму не менее 2,5 тысячи рублей в месяц. Менеджер получает уникальный реферальный промокод и получает баллы за каждый заказ с использованием этого промокода", — рассказали в компании.
Баллы Ozon можно использовать для оплаты от 25% до 100% стоимости заказов на площадке или конвертировать по расчету "1 балл эквивалентен 1 рублю". В дальнейшем менеджеры также смогут зарабатывать на возврате старых клиентов и проводить собственные акции, добавили в компании.
Как пояснили в пресс-службе, заработок менеджера будет зависеть от оборота его клиентской сети и выполненных заданий от Ozon и партнеров. Например, за каждые 4 тысячи рублей, потраченные на Ozon клиентами менеджера, он получит 200 баллов.
"Ассортимент Ozon уже превышает 2,5 миллиона товарных наименований, а база клиентов насчитывает 30 миллионов человек. При таких масштабах логично передать некоторую инициативу пользователям: менеджер станет для клиентов проводником по брендам и акциям Ozon", — прокомментировал директор по рекламе и монетизации в Ozon Олег Дорожок.
Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин, работающий в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Он основан в 1998 году, на конец 2018 года ассортимент Ozon составлял 2,5 миллиона товарных наименований. Основные инвесторы Ozon — АФК "Система" и Baring Vostok.
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Личный счет , АФК Система , РИА Новости
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