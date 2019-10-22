Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.81
$
64.00
71.00
71.22
Прогноз
28.10 – 04.11
$
62.28
71.22
Индексы и котировки Brent
59.06
+0.07 Золото
1482.74
–0.09 РТС
1365.14
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
22.10
1.1154
+0.0183
07.10
1.0971
18.10
08.10
26.09

Спрос на бензин в России рекордно обрушился 

Lenta.ru + ещё 3 24 минуты назад
Спрос на бензин в России рекордно обрушился
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на расчеты аналитиков.
По словам экспертов, даже такая небольшая цифра для рынка бензина серьезна, и может расцениваться как тревожный знак. За последнее десятилетие подобное падение спроса на топливо наблюдалось только в 2015 году, однако тогда на это влияла изменившаяся экономическая обстановка, считает аналитик Алексей Калачев. «Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают», — заявил он.
Несмотря на это, в Министерстве энергетики России заявили, что значительного падения спроса на внутреннем рынке в этом году не наблюдают, и назвали ситуацию с обеспечением топливом стабильной. По данным министерства, отгрузки бензина российским потребителям сократились всего на 0,4 процента, а его запасы составляют 1,7 миллион тонн.
В ПФР рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
Последние новости
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с испытанием российской ядерной ракеты Госдеп связал взрыв под Северодвинском с испытанием российской ядерной ракеты С-400 показали в действии С-400 показали в действии Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате» Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»
Комментарии17
Личный счет , Алексей Калачев , Минэнерго
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цены на гречку в России вырастут
Цены на гречку в России вырастут2
Отобьются ли застройщики от «потребительского терроризма»?
Отобьются ли застройщики от «потребительского терроризма»?2
Раскрыта причина аномального роста ВВП Украины
Раскрыта причина аномального роста ВВП Украины28
Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах1
Победители лотерей в РФ потеряли миллиарды рублей
Победители лотерей в РФ потеряли миллиарды рублей12
Видео
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
01:57
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
Рынки Компании
В России изменится порядок поверки счетчиков
02:54
В России изменится порядок поверки счетчиков
Личный счет
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
05:00
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
Личный счет Статьи
Украина нашла хитрый способ не платить России и сэкономить
06:08
Украина нашла хитрый способ не платить России и сэкономить
Рынки Компании
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
00:35
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
Личный счет
Российская экономика неожиданно разогналась
03:44
Российская экономика неожиданно разогналась
Экономика
«Победа» резко повысит цены в России
00:31
«Победа» резко повысит цены в России
Компании Другое
Названа главная проблема в контрактах по газу с Украиной
01:57
Названа главная проблема в контрактах по газу с Украиной
Компании Экономика
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
03:26
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
Личный счет Статьи
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
00:42
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение