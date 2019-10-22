Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на расчеты аналитиков.

По словам экспертов, даже такая небольшая цифра для рынка бензина серьезна, и может расцениваться как тревожный знак. За последнее десятилетие подобное падение спроса на топливо наблюдалось только в 2015 году, однако тогда на это влияла изменившаяся экономическая обстановка, считает аналитик Алексей Калачев . «Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают», — заявил он.