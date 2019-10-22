В России рекордно упал спрос на бензин

Падение спроса на бензин в России в 2019 году рекордное, пишут «Известия».

В 2018-м, как сообщал «Рамблер», спрос на бензин в стране вырос на 0,4%, а в 2019-м, согласно подсчетам исследовательской группы «Петромаркет», снизился рекордно за четыре года — на 1%. Более сильным за последние 10 лет падение было лишь в 2015-м — 1,9%. В 2016-2017 годах спрос уменьшался на 0,4% и 0,3%.

В «Петромаркете» назвали падение на 1% серьезным, отметив, что ситуация была бы еще хуже, если бы не неожиданный рост спроса в августе. В свою очередь, Алексей Калачев из «Финама» назвал тревожным знаком отклонение от среднегодовых колебаний.

«В 2015-м был обвал всего, рубля, цен на нефть, заработали санкции. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее», — объяснил он.