Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.65
$
63.83
70.92
71.09
Прогноз
28.10 – 04.11
$
63.87
70.99
Индексы и котировки Brent
58.97
+0.07 Золото
1488.87
+0.11 РТС
1368.52
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
22.10
1.1144
+0.0173
07.10
1.0971
18.10
08.10
26.09

В России рекордно упал спрос на бензин 

Рамблер + ещё 27 41 минуту назад
Падение спроса на бензин в России в 2019 году рекордное, пишут «Известия».
В 2018-м, как сообщал «Рамблер», спрос на бензин в стране вырос на 0,4%, а в 2019-м, согласно подсчетам исследовательской группы «Петромаркет», снизился рекордно за четыре года — на 1%. Более сильным за последние 10 лет падение было лишь в 2015-м — 1,9%. В 2016-2017 годах спрос уменьшался на 0,4% и 0,3%.
В «Петромаркете» назвали падение на 1% серьезным, отметив, что ситуация была бы еще хуже, если бы не неожиданный рост спроса в августе. В свою очередь, Алексей Калачев из «Финама» назвал тревожным знаком отклонение от среднегодовых колебаний.
«В 2015-м был обвал всего, рубля, цен на нефть, заработали санкции. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее», — объяснил он.
В «Петромаркете» считают, что падение спроса обусловлено падением потребительской активности населения и переходом автовладельцев на газ. Того же мнения Григорий Баженов из Независимого топливного союза. По его словам, многие россияне отдают предпочтение такси и общественному транспорту, потому что эксплуатация личного автомобиля слишком дорога.
Комментарии47
Личный счет , Видео , Недвижимость , Экономика , Григорий Баженов , Алексей Калачев , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плохой урожай: как подорожает гречка
Плохой урожай: как подорожает гречка
Орешкин отметил существенное снижение инфляции
Орешкин отметил существенное снижение инфляции
Стали известны детали новой пенсионной системы
Стали известны детали новой пенсионной системы168
Поесть и одеться: кому в России не хватает денег
Поесть и одеться: кому в России не хватает денег75
Россия отвернулась от Белоруссии
Россия отвернулась от Белоруссии246
Видео
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
01:57
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
Рынки Компании
В России изменится порядок поверки счетчиков
02:54
В России изменится порядок поверки счетчиков
Личный счет
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
05:00
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
Личный счет Статьи
Украина нашла хитрый способ не платить России и сэкономить
06:08
Украина нашла хитрый способ не платить России и сэкономить
Рынки Компании
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
00:35
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
Личный счет
Российская экономика неожиданно разогналась
03:44
Российская экономика неожиданно разогналась
Экономика
«Победа» резко повысит цены в России
00:31
«Победа» резко повысит цены в России
Компании Другое
Названа главная проблема в контрактах по газу с Украиной
01:57
Названа главная проблема в контрактах по газу с Украиной
Компании Экономика
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
03:26
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
Личный счет Статьи
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
00:42
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
Личный счет
Больше видео