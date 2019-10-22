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Названы сферы, где зарплаты россиян выросли больше всего 

Ura.Ru 32 минуты назад
Названы сферы с самым резким ростом зарплат россиян
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Наибольший рост заработных плат за последние пять лет — с 2013-го по 2018 годы — был зафиксирован в организациях, связанных с культурой, спортом, организацией досуга и развлечений, следует из отчета Росстата о зарплатах россиян по видам экономической деятельности. Если в 2013 году работники перечисленных сфер получали в среднем 25,2 тысячи рублей, то в 2018-м — 43,9 тысячи (прирост составил 74%).
На втором месте среди сфер с наибольшим приростом зарплат — сельское, лесное хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство, передает RT. За пять лет зарплаты в этих отраслях выросли с 16,3 тысячи рублей до 28,1 тысячи (прирост — 73%). Также в пятерку рейтинга попали сферы здравоохранения и соцуслуг (около 40 тысяч рублей в 2018 году против 24,5 тысячи в 2013-м) и информации и связи (прирост зарплат составил 60% — с 42,2 тысячи рублей до 67,8 тысячи).
Зарплаты работников, занятых добычей полезных ископаемых, за этот же период показали 54-процентный рост — с 54,1 тысячи рублей в 2013 году до 83,2 тысячи рублей в 2018-м.
Ранее Росстат приводил данные, согласно которым объем реальных располагаемых доходов Россиян в июле—сентябре 2019 года увеличился на 3%/, напоминает «Ридус». При этом общее увеличение показателя в январе—сентябре было зафиксировано на уровне 0,2%. В целом денежные доходы россиян за год выросли на 5,9%, реальные доходы — на 0,9%. Средняя зарплата работников в России за 12 месяцев увеличилась на 8,1%, заявили в Росстате.
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Личный счет , Росстат , Ридус
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