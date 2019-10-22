От бедности до нищеты. Россияне работают на еду и налоги

В эфире НСН эксперты рассказали, почем у россиянам не хватает своих доходов на покупку длительного пользования.

Практически половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, однако сталкиваются с трудностями при покупке товаров так называемого длительного пользования. В частности, речь идет о бытовой технике и мебели, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата

Ранее согласно соцопросам выяснилось, что россияне читают себя бедными, если доход одного члена семьи ниже 12,5 тысяч рублей. При этом для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, заявили участники опроса «Левада-центра»

«Это — не бедность, это — нищета», — заявил в эфире НСН директор Института проблем глобализации Михаил Делягин

«Я допускаю, что есть деревни, в которых на 12,5 тысяч, действительно, можно прожить относительно нормально. Но я себе это представить не могу. Напомню, что прожиточный минимум в стране немного более 10 тысяч рублей и он в целом по стране занижен практически вдвое. Нужно говорить не о бедности, а о нищете. Потому что бедность — это, когда вы с текущих доходов не можете купить простую бытовую технику, вам для этого нужно залезать в сбережения. А нищета — это, когда не хватает денег на еду», — заметил Делягин.

Член экспертного совета « Деловой России », экономист Владислав Жуковский заявил, что реальная ситуация даже хуже, так как в последние годы государство вводит все новые поборы с населения.

«У нас за последние шесть лет введен целый ряд поборов, которые являются квази-налогами на население: платежи за капитальный ремонт, феодальные сборы "Платон", которые в цене каждого продукта заложены, экологические, туристические, торговые, утилизационные, портовые сборы. Повышены НДС, акцизы, из-за чего выросли цены на бензин и дизельное топливо. Из-за мусорной реформы в большинстве регионов плата за вывоз мусор выросла в четыре-пять раз, где-то даже сильнее. Когда зарплаты стагнируют, когда люди вынуждены работать на две-три ставки, чтобы получить хоть какой-то дополнительный доход, и нагрузка на них растет в разы, а при этом доходы не растут, а цены постоянно растут на все и везде, в этой ситуации уровень жизни населения падает катастрофически. Когда Росстат нам говорит, что в России официально за чертой бедности, в нищете находятся 19 миллионов человек — это много и страшно, но нужно понимать, что реальная картина гораздо хуже. Сегодня в бедности реально живет минимум около 50 процентов населения страны», — заключил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что трем четвертям россиян не хватает своих зарплат, в результате чего многие вынуждены занимать. 40 процентам жителей страны не хватает около 10 тысяч рублей в месяц, 7 процентов россиян нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей. Лишь четверть граждан может себе позволить прожить на зарплату без займов, а 5 процентов даже умудряются что-то откладывать.