«Кому щи пусты, а кому жемчуг мелок»: Росстат о доходах россиян

Представление о достойном уровне жизни и материальных возможностях семьи субъективны и могут завесить от самых разных факторов. Росстат регулярно наблюдает, что даже в самых высокодоходных группах есть семьи, заявляющие, что испытывают затруднения при покупке всего самого необходимого или не могут себе позволить себе покупать одежду, эту ситуацию хорошо иллюстрирует пословица «кому щи пусты, а кому жемчуг мелок», заявили RNS в пресс-службе Росстата.

Так в ведомстве прокомментировали опубликованные ранее данные, согласно которым доля российских семей, чье финансовое положение, по их собственной оценке, позволяет покупать еду и одежду, но не товары длительного пользования, во II квартале 2019 года выросла до 49,4%.

«Регулярно мы наблюдаем, что даже в самых высокодоходных группах есть семьи, которые заявляют о том, что испытывают затруднения при покупке всего самого необходимого или, например, не могут себе позволить себе покупать одежду. Для некоторых представителей этих высокодоходных групп недостаток средств для приобретения чего-либо в фирменном магазине уже может восприниматься, как серьезная проблема, но снизить свои потребности и приобретать более дешевые вещи они также не считают возможным. Эту ситуацию хорошо иллюстрирует старинная русская пословица — "Кому щи пусты, а кому жемчуг мелок"», — сказал в Росстате.

В ведомстве отметили, что «если сравнивать 2-й квартал 2018 г. и 2-й квартал 2019 года то в самых высокодоходных группах…число тех, кому не хватает денег даже на еду выросло с 0,3 до 0,8%, а тех, кто может позволить себе покупку одежды и товаров длительного пользования, но не имеют средств на более значимые приобретения — машины и квартиры выросло с 54,2% до 57%».

В Росстате также отметили, что во втором квартале 2019 года ведомство наблюдает снижение числа наименее обеспеченных домохозяйств — тех, кому не хватает денег даже на еду — с 1% до 0,7%.

«Еще значительнее снизилась доля домохозяйств, которым хватает денег на еду, но при этом у них возникают затруднения с покупкой одежды и оплатой услуг ЖКХ — с 16,1% до 14,1%. Одновременно, можно наблюдать увеличение доли домохозяйств, которым денег хватает на еду и одежду, но недостаточно для покупки товаров длительного пользования, с 48,8% до 49,4%, а также увеличение доли домохозяйств, которым денег хватает на еду, одежду и товары длительного пользования, но не могут позволить себе покупку автомобиля, квартиры, дачи — с 30,6% до 32,6%», — добавили в Росстате.

Согласно данным Росстата, уменьшается доля наименее обеспеченных групп населения за счет их перехода в группы с более высокими доходами.