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Госдума одобрила повышение МРОТ с 2020 года 

News.ru + ещё 20 37 минут назад
Госдума одобрила повышение МРОТ
Фото: РИА Новости
Госдума одобрила повышение МРОТ с января 2020 года. Его размер вырастет до 12130 рублей.
Проектом федерального закона предлагается с 1 января 2020 года установить МРОТ в сумме 12130 рублей в месяц, — сообщил замглавы Минтруда Всеволод Вуколов.
По данным ТАСС, минимальный размер оплаты труда вырастет на 7,5% — это около 850 рублей. В северных районах, в частности на Чукоте, повышение составит до 2 550 рублей. В общей сложности повышение коснётся 3,2 млн человек. На реализацию данной инициативы в 2020 году из бюджета направят 20,9 млрд рублей.
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявлял, что повышение МРОТ коснётся более трёх миллионов граждан России. По его словам, процесс затронет в первую очередь тех, кто работает в государственных и муниципальных учреждениях, писал News.ru.
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