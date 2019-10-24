Госдума одобрила повышение МРОТ с 2020 года

Госдума одобрила повышение МРОТ с января 2020 года. Его размер вырастет до 12130 рублей.

Всеволод Вуколов. Проектом федерального закона предлагается с 1 января 2020 года установить МРОТ в сумме 12130 рублей в месяц, — сообщил замглавы Минтруда

По данным ТАСС, минимальный размер оплаты труда вырастет на 7,5% — это около 850 рублей. В северных районах, в частности на Чукоте, повышение составит до 2 550 рублей. В общей сложности повышение коснётся 3,2 млн человек. На реализацию данной инициативы в 2020 году из бюджета направят 20,9 млрд рублей.