Россияне признались в отсутствии сбережений и любви к наличным

Не делают сбережений 69 процентов россиян, а те, кто откладывает средства, предпочитают наличные. При этом сумма, которую можно считать накоплениями, снизилась с 218 тысяч рублей в 2013 году до 101 тысячи. Об этом свидетельствует исследование аналитического центра НАФИ, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Половина из тех, кто не копит деньги, не верит, что сможет сделать это в ближайший год. Каждый пятый полагает, что вероятность сбережений для него снизится, а 17 процентов верят, что смогут начать копить.

На четыре процентных пункта выросло число тех, кто имеет сбережения по сравнению с 2016 годом. Среди них за два года у 35 процентов размер накоплений увеличился, у 43 процентов он не изменился, а у 17 процентов — снизился.

Число россиян, предпочитающих для хранения денег наличные, устойчиво растет: 25 процентов в 2015 году, 31 процент — в 2017-м, 32 процента — в 2019-м. Столько же предпочитают банковский вклад, хотя в 2017 году таковых было 39 процентов. Доверие к рублевым счетам упало с 60 процентов в 2015 году до 46 процентов.

Глава проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволод Хоменко указал, что результаты опроса говорят о неспособности россиян к долгосрочному финансовому планированию и недостатке навыков по сбережению и инвестированию. Причинами такой ситуации эксперт назвал макроэкономическую нестабильность, сложность инструментов для инвестирования и сложное материальное положение.