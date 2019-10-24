Россиянам дали советы по экономии на ЖКХ

Россиянам посоветовали срезать балконы и сэкономить

Сэкономить на оплате коммунальных услуг можно, «срезав» балкон. Об этом было сказано в эфире шоу «Утро России» на канале «Россия».

Один из сюжетов вчерашнего выпуска программы был посвящен способам сэкономить на коммунальных платежах, а одним из них был назван «срез» балкона.

В 2006 году, как сообщал «Рамблер», Жилищный кодекс изменился таким образом, что балконы, лоджии и веранды были исключены из общей площади помещения. Между тем в документах у многих россиян все осталось по-прежнему.

В этой связи авторы сюжета на «России» рекомендовали всем, чей дом введен в эксплуатацию до 2006 года, «вооружиться» квитанцией об оплате услуг ЖКХ и документами на жилье, проанализировать их, внести исправления и не платить за отопление и текущий капитальный ремонт балкона. С анализом и исправлением документов могут помочь специалисты Федеральной кадастровой палаты.