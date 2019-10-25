Названы параметры новой пенсионной системы

В ЦБ и Минфине назвали параметры новой накопительной пенсионной системы

Минфин и Центробанк России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы под названием "гарантированный пенсионный план". Об этом сообщает ТАСС, ссылась на источники, которые близки к разработчикам законопроекта.

Как отмечается, россияне смогут добровольно подключаться к этой системе и вносить в нее взносы.

Став участниками программы, они получат гарантии на 1,4 млн рублей накоплений.

Таким образом, россияне смогут копить на пенсию самостоятельно при государственной поддержке.

При этом они получат возможность самостоятельно решать, в каких фондах они будут это делать.

Как стало известно, для заключения договора нужно будет заполнить и подать заявление, а также совершить первый перевод денег в фонд.