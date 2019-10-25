Кредиты военных и силовиков засекретят

Информация о кредитах силовиков станет секретной

Отдельное бюро кредитных историй (БКИ) для военных и силовиков РФ будет создано Промсвязьбанком . Необходимость его создания объясняется опасениями за сохранность персональных данных.

В настоящее время в трёх крупнейших бюро, услугами которых пользуется большинство банков, есть американские акционеры, сообщает газета «Известия».

По данным газеты, спецслужбы иностранных государств охотятся за личными данными российских офицеров. Новая же структура будет полностью принадлежать собственникам из РФ.