Кредиты военных и силовиков засекретят

Отдельное бюро кредитных историй (БКИ) для военных и силовиков РФ будет создано Промсвязьбанком. Необходимость его создания объясняется опасениями за сохранность персональных данных.
В настоящее время в трёх крупнейших бюро, услугами которых пользуется большинство банков, есть американские акционеры, сообщает газета «Известия».
По данным газеты, спецслужбы иностранных государств охотятся за личными данными российских офицеров. Новая же структура будет полностью принадлежать собственникам из РФ.
Ранее News.ru сообщал, что проблема защиты персональных данных является одной из важнейших в цифровую эпоху. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев. По его мнению, сейчас актуальной стала задача соблюдения баланса между кибербезопасностью и правом на частную жизнь. Он указал на то, что «грань между частным и публичным пространством очень тонкая», и признал, что её порой «невозможно измерить, невозможно почувствовать».