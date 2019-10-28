Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.50
$
64.05
70.75
64.15
Прогноз
21.10 – 28.10
$
64.70
71.55
Индексы и котировки Brent
62.03
+0.00 Золото
1504.71
–0.02 РТС
1421.20
+0.52
Динамика валют
EUR / USD
28.10
1.1079
+0.0052
14.10
1.1027
24.10
14.10
02.10

Налоговые льготы для «второй пенсии» вытянут из бюджета десять млрд рублей 

Ura.Ru + ещё 5 2 часа назад
Минфин считает, что налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, обойдутся для российского бюджета в 10 млрд рублей. В ведомстве считают затраты оправданными, так как благодаря налоговому маневру россияне смогут обеспечить себе дополнительный доход в старости.
Источники «Известий», близкие к подготовке проекта Гарантированного пенсионного плана (ГПП), рассказали, что Минфин и ЦБ надеются ежегодно привлекать в систему от 175 млрд до 360 млрд рублей. В ведомствах пояснили, что если каждый работающий россиянин будет ежемесячно отчислять на вторую пенсию до 6% от зарплаты, то с этого взноса он сможет получить налоговый вычет (13%). Кроме того, власти обещают освободить от НДФЛ пенсионные и досрочные выплаты. Компенсация положена и работодателям в виде льготы по налогу на прибыль.
«Выпадающие доходы бюджета в 10 млрд рублей — это, можно считать, некая «плата» за мораторий пенсионных накоплений, который длится с 2014 года», — пояснил директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства Юрий Ногин. Он напомнил, что федеральный бюджет уже сэкономил на пенсионном моратории два трлн рублей.
Ранее экономист Александр Гудков усомнился в эффективности ГПП. «Новая система — это попытка уйти от солидарной системы в социальном страховании. И проблема здесь в том, что такой уход означает разрушение опорного института гражданского общества», — предположил специалист.
Порядок присоединения граждан к ГПП будет абсолютно добровольным, отмечает RT. Основной недоработкой новой системы названо то, что, согласно ее условиям, россияне будут получать выплаты всего 15 лет после выхода на пенсию.
Ura.Ru: последние новости
Российских музыкантов назвали главными жертвами пенсионной реформы Российских музыкантов назвали главными жертвами пенсионной реформы Накопительную пенсию собираются снова заморозить Накопительную пенсию собираются снова заморозить Доктор наук рассчитал размер справедливой пенсии в России Доктор наук рассчитал размер справедливой пенсии в России
Комментарии57 
Теги:
Личный счет , Видео , Новые налоги , Юрий Ногин , Александр Гудков , Минфин , Центральный банк России , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что будет с курсом рубля в ноябре
Что будет с курсом рубля в ноябре
Названы главные жертвы пенсионной реформы
Названы главные жертвы пенсионной реформы16
В России решили судьбу нового налога
В России решили судьбу нового налога16
Названы «ужасные» последствия сокращения потребления
Названы «ужасные» последствия сокращения потребления1
Нелегальных кредиторов отправят в тюрьму
Нелегальных кредиторов отправят в тюрьму
Видео
В Москве исчезло дешевое жилье
15:10
В Москве исчезло дешевое жилье
Недвижимость
Орешкин назвал главную цель правительства
03:20
Орешкин назвал главную цель правительства
Экономика Рынки
Трамп дал Украине моральный стимул
03:44
Трамп дал Украине моральный стимул
Экономика
ЦБ принял решение по ключевой ставке
13:51
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
Неумирающие профессии: кто не лишится работы в будущем
00:35
Неумирающие профессии: кто не лишится работы в будущем
Экономика Статьи
ЦБ понизил прогноз по годовой инфляции
01:14
ЦБ понизил прогноз по годовой инфляции
Экономика
Надежность российской экономики достигла максимума
00:34
Надежность российской экономики достигла максимума
Экономика
Россиянам дали советы по экономии на ЖКХ
00:32
Россиянам дали советы по экономии на ЖКХ
Личный счет
Миллионный штраф: заправщиков покарают за недолив
00:58
Миллионный штраф: заправщиков покарают за недолив
Экономика Статьи
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
01:35
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение