Налоговые льготы для «второй пенсии» вытянут из бюджета десять млрд рублей

Минфин считает, что налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, обойдутся для российского бюджета в 10 млрд рублей. В ведомстве считают затраты оправданными, так как благодаря налоговому маневру россияне смогут обеспечить себе дополнительный доход в старости.

Источники «Известий», близкие к подготовке проекта Гарантированного пенсионного плана (ГПП), рассказали, что Минфин и ЦБ надеются ежегодно привлекать в систему от 175 млрд до 360 млрд рублей. В ведомствах пояснили, что если каждый работающий россиянин будет ежемесячно отчислять на вторую пенсию до 6% от зарплаты, то с этого взноса он сможет получить налоговый вычет (13%). Кроме того, власти обещают освободить от НДФЛ пенсионные и досрочные выплаты. Компенсация положена и работодателям в виде льготы по налогу на прибыль.

«Выпадающие доходы бюджета в 10 млрд рублей — это, можно считать, некая «плата» за мораторий пенсионных накоплений, который длится с 2014 года», — пояснил директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства Юрий Ногин. Он напомнил, что федеральный бюджет уже сэкономил на пенсионном моратории два трлн рублей.

Ранее экономист Александр Гудков усомнился в эффективности ГПП. «Новая система — это попытка уйти от солидарной системы в социальном страховании. И проблема здесь в том, что такой уход означает разрушение опорного института гражданского общества», — предположил специалист.

Порядок присоединения граждан к ГПП будет абсолютно добровольным, отмечает RT. Основной недоработкой новой системы названо то, что, согласно ее условиям, россияне будут получать выплаты всего 15 лет после выхода на пенсию.