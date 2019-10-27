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Новой пенсионной системе России предсказали провал 

Ura.Ru + ещё 2 31 минуту назад
Новой пенсионной системе РФ предсказали провал
Фото: ТАСС
Россияне вряд ли станут массово пользоваться новой системой накопительных пенсий, создание которой анонсировали власти страны. Такое мнение высказал экономист Александр Гудков.
«Новая накопительная система получилась бестолковой и половинчатой. Да, она включает элементы добровольного страхования накопительного типа. Но важнее то, чего там нет: непонятно, на каких условиях будут переводится в ГПП «замороженные» средства граждан, сделанные по обязательному страхованию накопительного типа в период с 2002 по 2014 годы», — рассказал он изданию «Свободная пресса».
По мнению Гудкова, жители России, скорее всего, не смогут доверять новой пенсионной системе. «Если люди не знают, что происходило в прежней накопительной системе — а системы очень похожи — они не пойдут в новую, непонятную систему. В целом же новая система — это попытка уйти от солидарной системы в социальном страховании. И проблема здесь в том, что такой уход означает разрушение опорного института гражданского общества, и опорного института социального государства», — уточнил эксперт.
Ранее стали известны основные положения новой накопительной пенсионной системы РФ (она будет называться ГПП — «гарантированный пенсионный план»), которые определили Минфин и Центробанк. Предполагается, что россияне будут получать накопленные ими деньги в течение 15 лет после наступления пенсионного возраста. Потребовать выплату можно и до этого момента, если человек отчислял деньги в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) в течение 30 лет. Порядок присоединения граждан к ГПП будет абсолютно добровольным, отмечает RT. Основной недоработкой новой системы названо то, что, согласно ее условиям, россияне будут получать выплаты всего 15 лет после выхода на пенсию.
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Теги:
Личный счет , Александр Гудков , Минфин , Центральный банк России , интернет-издание "Свободная пресса"
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