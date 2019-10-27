Новой пенсионной системе РФ предсказали провал

Новой пенсионной системе России предсказали провал

Россияне вряд ли станут массово пользоваться новой системой накопительных пенсий, создание которой анонсировали власти страны. Такое мнение высказал экономист Александр Гудков

«Новая накопительная система получилась бестолковой и половинчатой. Да, она включает элементы добровольного страхования накопительного типа. Но важнее то, чего там нет: непонятно, на каких условиях будут переводится в ГПП «замороженные» средства граждан, сделанные по обязательному страхованию накопительного типа в период с 2002 по 2014 годы», — рассказал он изданию «Свободная пресса».

По мнению Гудкова, жители России, скорее всего, не смогут доверять новой пенсионной системе. «Если люди не знают, что происходило в прежней накопительной системе — а системы очень похожи — они не пойдут в новую, непонятную систему. В целом же новая система — это попытка уйти от солидарной системы в социальном страховании. И проблема здесь в том, что такой уход означает разрушение опорного института гражданского общества, и опорного института социального государства», — уточнил эксперт.