Новой пенсионной системе РФ предсказали провал

Россияне вряд ли станут массово пользоваться новой системой накопительных пенсий, создание которой анонсировали власти страны. Такое мнение высказал экономист Александр Гудков.
«Новая накопительная система получилась бестолковой и половинчатой. Да, она включает элементы добровольного страхования накопительного типа. Но важнее то, чего там нет: непонятно, на каких условиях будут переводится в ГПП «замороженные» средства граждан, сделанные по обязательному страхованию накопительного типа в период с 2002 по 2014 годы», — рассказал он изданию «Свободная пресса».
По мнению Гудкова, жители России, скорее всего, не смогут доверять новой пенсионной системе. «Если люди не знают, что происходило в прежней накопительной системе — а системы очень похожи — они не пойдут в новую, непонятную систему. В целом же новая система — это попытка уйти от солидарной системы в социальном страховании. И проблема здесь в том, что такой уход означает разрушение опорного института гражданского общества, и опорного института социального государства», — уточнил эксперт.
Ранее стали известны основные положения новой накопительной пенсионной системы РФ (она будет называться ГПП — «гарантированный пенсионный план»), которые определили Минфин и Центробанк. Предполагается, что россияне будут получать накопленные ими деньги в течение 15 лет после наступления пенсионного возраста. Потребовать выплату можно и до этого момента, если человек отчислял деньги в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) в течение 30 лет. Порядок присоединения граждан к ГПП будет абсолютно добровольным, отмечает RT. Основной недоработкой новой системы названо то, что, согласно ее условиям, россияне будут получать выплаты всего 15 лет после выхода на пенсию.