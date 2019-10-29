Россиянам предложили самим накопить на пенсию

Минфин и ЦБ предложили россиянам самим накопить на пенсию

Минфин и Банк России представили законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).

ГПП предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поощрительной поддержке государства.

"Мы хотим дать возможность гражданам иметь продукт, который позволит им накопить на пенсию таким образом, чтобы это было, с одной стороны, доходно, с другой стороны — гарантированно. И с третьей стороны — чтобы инфраструктура была организована таким образом, чтобы не возникало споров между гражданами и пенсионными фондами, и чтобы всегда был ответ на вопрос, кто в этих спорах прав, кто виноват", — отметил Моисеев, сообщает "Прайм".

"В гарантированный пенсионный план собраны характеристики ряда продуктов. Это характеристика депозита, потому что депозит у нас защищен гарантией АСВ, доверительного управления, где средствами управляют профессионалы. И за счет профессионального подхода к управлению длинными деньгами может быть получена доходность, превышающая доходность простых инструментов, того же самого депозита.

Но при этом, в отличие от доверительного управления, здесь присутствует гарантия со стороны АСВ по номиналу внесенных денег и гарантия пенсионного фонда в рамках фиксинга, который будет осуществляться фондом не реже раз в пять лет по неснижаемой сумме, так называемая несгораемая сумма", — пояснил Швецов.

Пенсионные взносы граждан по ГПП в размере не более 6% от размера заработной платы освободят от НДФЛ. Предусмотрена также стимулирующая льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателя в случае, если он софинансирует взносы граждан, плюс социальный вычет, если гражданин платит больше 6% от зарплаты.

ГПП станет добровольной системой, при этом договор считается заключенным со времени первого платежа. Гражданин сможет сам определять размер взноса (без ограничений), но от НДФЛ освободят только 6% от размера заработной платы.

Гражданин сможет изменить размер взноса столько раз, сколько захочет, а также сможет неограниченное количество раз приостанавливать уплату пенсионных взносов на срок, не превышающий пять лет.

ГПП предусматривает для гражданина период охлаждения продолжительностью шесть месяцев с начала запуска ГПП, в это время гражданин сможет вернуть перечисленные в систему деньги.

Законопроект предполагает распространение гарантий, действующих при обязательном пенсионном страховании (ОПС), на участников ГПП и пенсионные накопления ГПП, причем гарантия начнет действовать как во время формирования пенсии, так и на стадии выплат.