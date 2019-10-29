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Россиянам предложили самим накопить на пенсию 

Рамблер + ещё 43 2 часа назад
Законопроект о гарантированном пенсионном плане, представленный сегодня Министерством финансов и ЦБ России, предлагает россиянам самим финансировать свою негосударственную пенсию. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, документ презентовали сегодня первый зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев.
«В гарантированный пенсионный план собраны характеристики ряда продуктов. Это характеристика депозита, потому что депозит у нас защищен гарантией АСВ, доверительного управления, где средствами управляют профессионалы и за счет профессионального подхода к управлению длинными деньгами может быть получена доходность, превышающая доходность простых инструментов, того же самого депозита», — рассказал Швецов.
Законопроект предусматривает добровольное участие, при этом пенсионные взносы работников по этой системе (в размере не более 6% от зарплаты) планируется освободить от налога на доходы физических лиц, будет также введена льгота для работодателей, которые софинансирует взносы своих сотрудников. Также предусмотрена возможность досрочной выплаты перечисленных средств при тяжелых жизненных ситуациях, их наследование и период «охлаждения» в полгода, когда взносы можно будет вернуть.
При этом опрошенные «Газетой.Ru» эксперты усомнились, что государство сможет привлечь россиян копить на старость по-новому. По их словам, новая система на данный момент будет интересна около 7% населения и на начальном этапе ее участники, скорее всего, будут делать минимальные отчисления.
«Рамблер» писал, что ранее государство озаботилось страхованием добровольных пенсий. По данным источников газеты «Известия», Национальный расчетный депозитарий будет страховать негосударственные пенсии граждан России в размере до 1,4 млн рублей.
Комментарии213 
Теги:
Личный счет , Видео , Маленькая пенсия , Новые налоги , Сергей Швецов , Алексей Моисеев , Минфин , Центральный банк России , Газета.Ru
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