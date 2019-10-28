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Россияне перешли в режим экономии 

Lenta.ru 33 минуты назад
Россияне перешли в режим экономии
Фото: РИА Новости
Россияне с 2014 года стали значительно больше экономить на покупках в магазинах. В первом квартале 2014-го оптимизацией расходов занимались 67 процентов граждан, а в первом квартале 2019-го — уже 84 процента. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Ромир» о потребительском поведении россиян, которые поступили в «Ленту.ру».
По данным исследователей, в нынешнем году 33 процента жителей страны стараются покупать товары более дешевых брендов, 22 процента покупают только товары по заранее составленным спискам и только то, что наверняка будут использовать. Порядка 17 процентов покупателей приобретают только товары по акциям и скидкам, а также ищут магазины со спецпредложениями. Еще 12 процентов россиян просто снижают частоту похода в магазины, чтобы уменьшить траты.
Больше всего за пять лет выросла категория покупателей, которые предпочитают товары по акциям — за пять лет их число увеличилось с трех до 17 процентов. Также почти на треть увеличилось число покупателей, который перешли на более дешевые бренды — с 23 процентов в 2014-м до 33 процентов в 2019-м. Доля россиян, которые ради экономии снижают частоту походов в магазины, за пять лет выросла с 10 до 12 процентов. Количество покупателей, которые приобретают только те товары, которые наверняка будут использовать, упало с 32 до 22 процентов.
Значительные изменения произошли в сегменте противников экономии, которые готовы платить за высокий уровень качества товара и за хорошее обслуживание: число таких покупателей с 2014 года сократилось вдвое, с 32 до 16 процентов.
Росстат в октябре опубликовал данные, согласно которым рост среднедушевых доходов россиян в третьем квартале 2019 года достиг 7,8 процента по сравнению с тем же периодом 2018 года, а рост реальных располагаемых доходов составил три процента. В результатах подсчетов ведомства усомнились экономисты, отмечая, что такой рост доходов не соотносится с другими макроэкономическими факторами. В целом доходы россиян, согласно статистическим данным, падали или показывали околонулевой рост с 2014 года.
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Теги:
Личный счет , Недвижимость , Рынки , Экономика , Росстат , Lenta.ru
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