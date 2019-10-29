В России вводят идентификаторы кредитных договоров

В России вводят идентификаторы всех кредитных договоров

Каждый договор, заключённый с заёмщиками, поручителями и принципалами, получит уникальный идентификатор. Такая норма содержится в законе, вступающем в силу 29 октября.

Документ принят Госдумой 16 апреля и одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года. Изменения предлагается внести в закон «О кредитных историях». Правила предоставления уникальных идентификаторов договоров и сделок будет устанавливать Банк России . Такие номера будут присваивать договорам с заёмщиками, поручителями и принципалами, а информацию об идентификаторах предлагается передавать в бюро кредитных историй (БКИ). Это компании, оказывающие в соответствии с законодательством услуги по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчётов. По состоянию на февраль 2019 года в России зарегистрировано 13 БКИ, но 95% историй сосредоточены в пяти крупнейших бюро.

Законом также устанавливается, что присвоенный номер не подлежит изменению в случае уступки права требования или перевода долга по соответствующему договору или сделки.