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Бесплатные молочные продукты для будущих мам и детей заменят на деньги 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Бесплатные продукты для беременных и детей дадут деньгами
Фото: Pixabay.Com
Заменить на денежные компенсации молоко, кефир и творог, которые положены беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до трех лет за счет государства, решили подмосковные власти. Депутаты Мособлдумы приняли соответствующий закон, который начнет действовать с 1 января 2020 года.
Этот закон, по сути, закрывает в Московской области все молочные кухни. Парламентарии подчеркивают, что он был принят по многочисленным просьбам жителей. Оказалось, что не всем семьям нужно это бесплатное молоко. У кого-то малыши не переносят молочный белок и находятся на другом спецпитании или кто-то просто не любит молочку, поэтому мамы просили заменить молоко на деньги. Власти сначала провели эксперимент — ввели замену не по всей области, а только в трех муниципалитетах: Ивантеевке, Зарайске и Раменском.
— И 70 процентов получателей данной льготы выбрали деньги, а не продукты. Поэтому мы приняли решение распространить выплаты на всю область, — сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов корреспонденту «Российской газеты».
С января 2020 года каждая беременная жительница Подмосковья, начиная с 12-й недели, будет получать вместо молока по 400 рублей, кормящие матери с детьми до года — по 1 тысяче рублей, а дети от года до трех лет — по 600 рублей каждый месяц.
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Теги:
Личный счет , Экономика , Игорь Брынцалов , Правительство московской области , "Российская газета"
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