Россиянам с двумя детьми помогут с долгами

Граждан, содержащих двух и более несовершеннолетних детей, планируют поддержать

Для граждан, на иждивении которых находятся два или более несовершеннолетних ребенка, планируют ограничить сумму взыскания задолженности до 20% от зарплаты. Соответствующий законопроект, внесенный группой депутатов, планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы в ноябре.

Текущее законодательство ограничивает возможность выполнения гражданами-должниками своих обязанностей по содержанию иждивенцев, включая несовершеннолетних детей. Существующий размер взыскания денежных средств в рамках исполнительного производства может составлять 50% от заработной платы и дохода гражданина должника, а в некоторых случаях и до 70%, отмечают авторы законопроекта.

Для малоимущих граждан, многодетных семей и семей, где единственным доходом является заработная плата, удержание половины ее размера в счет оплаты задолженности по исполнительным документам, ставит под угрозу возможность полноценного содержания детей и иждивенцев гражданина-должника.

Инициатива предполагает предусмотреть сумму удержания с таких семей в размере не более 20% от зарплаты и иных доходов гражданина-должника.