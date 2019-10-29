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Граждан, содержащих двух и более несовершеннолетних детей, планируют поддержать 

Парламентская газета 3 часа назад
Россиянам с двумя детьми помогут с долгами
Фото: MOS.RU
Для граждан, на иждивении которых находятся два или более несовершеннолетних ребенка, планируют ограничить сумму взыскания задолженности до 20% от зарплаты. Соответствующий законопроект, внесенный группой депутатов, планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы в ноябре.
Текущее законодательство ограничивает возможность выполнения гражданами-должниками своих обязанностей по содержанию иждивенцев, включая несовершеннолетних детей. Существующий размер взыскания денежных средств в рамках исполнительного производства может составлять 50% от заработной платы и дохода гражданина должника, а в некоторых случаях и до 70%, отмечают авторы законопроекта.
Для малоимущих граждан, многодетных семей и семей, где единственным доходом является заработная плата, удержание половины ее размера в счет оплаты задолженности по исполнительным документам, ставит под угрозу возможность полноценного содержания детей и иждивенцев гражданина-должника.
Инициатива предполагает предусмотреть сумму удержания с таких семей в размере не более 20% от зарплаты и иных доходов гражданина-должника.
Законопроект разработан группой депутатов, включая главу думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместителя руководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова.
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Теги:
Личный счет , Ярослав Нилов , Госдума , ЛДПР
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