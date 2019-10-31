Пенсия россиян вырастет до 40 тысяч рублей

Экономист спрогнозировал, когда россияне будут получать «пенсию мечты»

Россияне получат желаемую пенсию в 40 тысяч рублей через 15-20 лет. Об этом в разговоре с «URA.RU» заявил экономист Никита Масленников . Так эксперт прокомментировал исследование, проведенное Superjob, респонденты которого назвали указанную сумму достойной пенсией. При этом мужчинам нужен доход выше, чем женщинам: первые указали 42 100 рублей, а вторые — 37 500.

«При тех раскладах, которые есть, и при неизменной пенсионной системе мы можем ждать очень долго, когда пенсия станет в 40 тысяч рублей, — полтора-два десятилетия» — рассказал собеседник агентства.

По его словам, получать такие большие выплаты можно будет только после слияния страховой и накопительной пенсии. Однако к тому времени, уверен эксперт, из-за темпов инфляции и роста цен на продукты может снизиться общая покупательная способность россиян.

Ранее россияне признались, что считают достойной пенсию в 40 тысяч рублей. Однако реальный размер средней пенсии более чем в два раза отличается от желаемой: в 2020 году она достигнет 15 тысяч рублей, уточняет «Утро.ру».

Треть респондентов отмечала, что основным источником дохода при достижении пенсионного возраста для них станет работа либо подработка (29% опрошенных). На государственную пенсию рассчитывают лишь 22% респондентов, а на личные сбережения — 14%. Еще три процента готовы обратиться за деньгами к детям, если это понадобится.