Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.00
$
64.10
71.10
71.20
Прогноз
04.11 – 11.11
$
63.22
70.60
Индексы и котировки Brent
60.93
–0.15 Золото
1495.50
+0.00 РТС
1431.90
+0.29
Динамика валют
EUR / USD
30.10
1.1151
+0.0079
16.10
1.1072
27.10
16.10
04.10

Экономист спрогнозировал, когда россияне будут получать «пенсию мечты» 

Ura.Ru 19 минут назад
Пенсия россиян вырастет до 40 тысяч рублей
Фото: URA.RU
Россияне получат желаемую пенсию в 40 тысяч рублей через 15-20 лет. Об этом в разговоре с «URA.RU» заявил экономист Никита Масленников. Так эксперт прокомментировал исследование, проведенное Superjob, респонденты которого назвали указанную сумму достойной пенсией. При этом мужчинам нужен доход выше, чем женщинам: первые указали 42 100 рублей, а вторые — 37 500.
«При тех раскладах, которые есть, и при неизменной пенсионной системе мы можем ждать очень долго, когда пенсия станет в 40 тысяч рублей, — полтора-два десятилетия» — рассказал собеседник агентства.
По его словам, получать такие большие выплаты можно будет только после слияния страховой и накопительной пенсии. Однако к тому времени, уверен эксперт, из-за темпов инфляции и роста цен на продукты может снизиться общая покупательная способность россиян.
Ранее россияне признались, что считают достойной пенсию в 40 тысяч рублей. Однако реальный размер средней пенсии более чем в два раза отличается от желаемой: в 2020 году она достигнет 15 тысяч рублей, уточняет «Утро.ру».
Треть респондентов отмечала, что основным источником дохода при достижении пенсионного возраста для них станет работа либо подработка (29% опрошенных). На государственную пенсию рассчитывают лишь 22% респондентов, а на личные сбережения — 14%. Еще три процента готовы обратиться за деньгами к детям, если это понадобится.
Видео дня. Цифры пугающие: бум банковского мошенничества
Ura.Ru: последние новости
Экономист: государство хочет переложить ответственность за пенсии на самих россиян Экономист: государство хочет переложить ответственность за пенсии на самих россиян Доктор наук рассчитал размер справедливой пенсии в России Доктор наук рассчитал размер справедливой пенсии в России В ПФР пообещали поднять пенсии на 18% В ПФР пообещали поднять пенсии на 18%
Комментарии1 
Теги:
Личный счет , Никита Масленников , Ytro.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США исключат ряд компаний из санкционного списка по Ирану
США исключат ряд компаний из санкционного списка по Ирану
Выделяемые Минкультом на кино деньги ушли в офшоры
Выделяемые Минкультом на кино деньги ушли в офшоры 12
США призвали к мерам против «Северного потока–2»
США призвали к мерам против «Северного потока–2»
Малый бизнес не верит в улучшение экономики
Малый бизнес не верит в улучшение экономики
Эксперт объяснил высокую стоимость вина в России
Эксперт объяснил высокую стоимость вина в России 1
Видео
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
01:27
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
Личный счет
Раскрыты подробности о строительстве нового мегамоста РФ
08:44
Раскрыты подробности о строительстве нового мегамоста РФ
Компании
Утвержден рост тарифов ЖКХ на следующий год
00:28
Утвержден рост тарифов ЖКХ на следующий год
Личный счет
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
00:43
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
Экономика
Дания приняла решение по «Северному потоку-2»
01:07
Дания приняла решение по «Северному потоку-2»
Экономика
«Совхоз им. Ленина» отсудил у Грудинина более 1 млрд рублей
04:26
«Совхоз им. Ленина» отсудил у Грудинина более 1 млрд рублей
Недвижимость Другое
Белоруссия заменит российскую нефть
03:25
Белоруссия заменит российскую нефть
Рынки Компании
Аппетит к риску: в Россию влили миллиарды
01:00
Аппетит к риску: в Россию влили миллиарды
Экономика Статьи
«Силу Сибири» заполнили газом
04:13
«Силу Сибири» заполнили газом
Экономика Компании
Дачникам дали новые льготы
03:33
Дачникам дали новые льготы
Недвижимость Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение