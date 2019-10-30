Россиян отправят на «вторую пенсию»

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Как будет выглядеть новая система накоплений на старость 

Российская Газета 8 минут назад
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Фото: ТАСС
Стимулировать граждан делать добровольные взносы в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по новой схеме предлагается налоговыми льготами для будущих пенсионеров и возможностью наследования накопленного.
Что это за система и как к ней можно будет подключиться?
— Реформированная накопительная пенсионная система получит название "гарантированный пенсионный план" (ГПП), сообщили в минфине и Банке России, законопроект об этом опубликован для общественного обсуждения. Некоторые параметры системы, вероятно, впоследствии скорректируются.
Участие в системе будет только добровольным. Фактически это механизм для самостоятельного накопления денег на старость в дополнение к пенсии от государства, страхование внесенных в систему сумм гарантирует само государство.
Предполагается, что подключиться к новой системе можно будет, либо написав заявление работодателю, либо подав его через портал госуслуг.
Присоединением к системе будет считаться момент первой уплаты взноса. При этом будет возможен "период охлаждения". То есть участник системы сможет потребовать возврата денег и расторжения пенсионного договора до истечения полугода с момента уплаты первого взноса. Участники системы будут иметь право определять и изменять размер взносов, в том числе неограниченное число раз приостанавливать их уплату (но максимум на пять лет). Пенсионные выплаты по ГПП в большинстве случаев будут начинаться через 30 лет после первого взноса — то есть выплаты возможны и до достижения пенсионного возраста.
В чем преимущества новой системы?
— Одним из преимуществ ГПП станет отсутствие "пенсионного рабства": накопления можно будет свободно переводить из одного НПФ в другой.
Накопления могут наследоваться на общих основаниях. При этом возможны и досрочные выплаты при тяжелых болезнях. Под последними подразумеваются заболевания, входящие в перечень социально значимых. Туда входят, в частности, рак, сахарный диабет, ВИЧ, гепатиты В и С.
Какими льготами будут привлекать в систему граждан?
— Участники системы "гарантированного пенсионного плана" смогут не платить НДФЛ (налог на доходы физлиц, 13 процентов) с тех денег, которые они перечислят в систему. Но эта льгота будет действовать только в том случае, если человек перечисляет на накопительную пенсию по новой системе не больше 6% своего ежемесячного дохода.
Для более крупных сумм предусмотрена другая льгота — отчисления свыше 6% ежемесячного дохода могут быть включены в уже существующий социальный налоговый вычет. Сейчас он ограничен 120 тысячами рублей в год.
Планируется, что участники системы смогут получать и смс-оповещения по "движению" накопленных средств.
История вопроса
Взнос ребром
"Гарантированный пенсионный план" — похоже, финальный этап реформирования накопительных пенсий.
Так, взносы граждан в обязательную накопительную пенсионную систему заморожены с 2014 года (и заморозка продлена уже до 2022 года). Сейчас взносы граждан на накопительную часть пенсии идут на текущие выплаты страховых пенсий.
С 2016 года минфин и Банк России начали разрабатывать новую модель накопительной системы. Сначала планируемый на смену обязательным пенсионным накоплениям проект назывался "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК). Но камнем преткновения стала "автоматическая подписка" на отчисление взносов с зарплат в эту систему. В таком виде проект не поддержал президент. После этого и появился "гарантированный пенсионный план", который по сути представляет собой тот же ИПК, только уже без "автоподписки", то есть полностью добровольный.
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Комментарии122 
Теги:
Личный счет , Минфин , Центральный банк России
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