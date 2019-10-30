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Россиян отправят на «вторую пенсию» 

Рамблер 1 час назад
Обновленная накопительная пенсионная система должна заработать примерно с середины 2021 года. Основные параметры гарантированного пенсионного плана привела «Российская газета».
«Рамблер» писал, что законопроект о гарантированном пенсионном плане презентовали 29 октября первый зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев.
По данным Минфина и ЦБ России, реформированная накопительная пенсионная система получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП), законопроект уже опубликован для общественного обсуждения. Однако некоторые параметры системы, вероятно, впоследствии скорректируются, отмечает газета.
По данным издания, участие в гарантированном пенсионном плане будет только добровольным, подключиться к новой системе можно будет — либо написав заявление работодателю, либо подав его через портал Госуслуги. Первая уплата взноса будет считаться присоединением к системе, однако предусмотрен «период охлаждения», когда участник ГПП сможет потребовать возврата денег и расторжения договора.
Сумма взносов будет определяться участниками, которые также смогут приостанавливать их выплаты (максимум на пять лет). При этом пенсионные выплаты по ГПП в большинстве случаев будут начинаться через 30 лет после первого взноса.
Среди преимуществ ГПП, который издание называет "второй пенсией", можно отметить возможность свободного перевода накоплений из одного НПФ в другой, их наследование, досрочные выплаты при тяжелых болезнях (рак, сахарный диабет, ВИЧ, гепатиты В и С). Государство также обещает льготы для участников системы. Так, взносы до 6% от ежемесячного дохода не будут облагаться 13% НДФЛ.
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Теги:
Личный счет , Видео , Сергей Швецов , Алексей Моисеев , Центральный банк России , "Российская газета"
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