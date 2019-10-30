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В ПФР рассказали о росте пенсий на 18 процентов в следующие три года 

Российская Газета + ещё 4 42 минуты назад
Россиянам пообещали рост пенсий
Фото: ТАСС
За ближайшие три года страховые пенсии в России увеличатся на 18 процентов. Об этом сказал глава Пенсионного фонда (ПФР) России Антон Дроздов на заседании генерального совета Федерации Независимых профсоюзов России (ФНПР).
Он подчеркнул, что это намного больше уровня инфляции, которая, по прогнозам, в этот период не должна превысить четырех процентов в год. Такой рост пенсий заложен в проекте бюджета ПФР, который уже принят Госдумой в первом чтении.
Также Дроздов пообещал, что пенсии будут расти быстрее инфляции как минимум до 2024 года.
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Теги:
Личный счет , Антон Дроздов , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Совет Федерации
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