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В России вырос средний размер потребкредитов 

Rambler News Service 39 минут назад
В России вырос средний размер потребкредитов
Фото: РИА Новости
В III квартале 2019 года средний размер выданных потребительских кредитов увеличился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 182,1 тыс. руб., сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
«По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 3 квартале 2019 года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составил 182,1 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 4,9% или на 8,4 тыс. руб.», — говорится в материалах.
По данным НБКИ, самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (416,2 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (310,8 тыс. руб.), Московской области (299,3 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (266,7 тыс. руб.) и Ленинградской области (216,5 тыс. руб.).
При этом самый высокий темп роста среднего размера выданных потребительских кредитов продемонстрировали Алтайский край (+16,5%), Кемеровская область (+13,3%), Красноярский (+10,7%) и Ставропольский (+10,5%) края, а также Санкт-Петербург (+9,2%).
В то же время аналитики отмечают, что средний размер выданных потребительских кредитов снизился в Республике Саха (Якутия) (-5,6%), Свердловской области (-3,7%), Москве (-2,9%) и Челябинской области (-0,6%).
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