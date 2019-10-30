Российский миллиардер проспорил миллион долларов

Forbes узнал о проспоренном миллиардером Гордеевым $1 млн

Президент строительной корпорации ПИК, миллиардер Сергей Гордеев несколько лет назад проспорил миллион долларов директору по корпоративному развитию в Европе и на Ближнем Востоке Фонда Гуггенхайма Николасу Ильину (на данный момент является советником директора Государственного Эрмитажа — Ред.). История произошла на ужине в дни архитектурной биеннале в Венеции. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на самого Ильина. Эпизод со спором подтвердили изданию еще два свидетеля.

По словам Ильина, на традиционный ужин Фонда Гуггенхайма на крыше палаццо Пегги Гуггенхайм был приглашен в том числе и Гордеев. Искусствовед утверждает, что затем стал утверждать, что Идея заключить пари пришла к Ильину после того, как Гордеев стал утверждать, что является «самым богатым человеком на этой террасе». Искусствовед рассказывает, что предложил поспорить, бизнесмен согласился и поставил $1 млн По словам Ильина, за столом в этот момент присутствовали восемь свидетелей. При этом за спиной Гордеева стоял шейх из Абу-Даби, которого миллиардер не заметил. Он понял, что проиграл пари, когда все же увидел шейха. Через неделю на счет фонда был переведен $1 млн, утверждает Ильин.

Эпизод со спором также описан в четвертой части книги Ильина «Большой Ник», вышедшей 12 октября.