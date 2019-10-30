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Российский миллиардер проспорил миллион долларов 

Рамблер 2 часа назад
Российский миллиардер проспорил миллион долларов
Фото: ТАСС
Российский миллиардер Сергей Гордеев проспорил миллион долларов искусствоведу Николасу Ильину на благотворительном ужине Фонда Гуггенхайма в Венеции, пишет Forbes.
Спор произошел несколько лет назад. О нем рассказал Ильин, подлинность истории подтвердили два очевидца.
Гордеев утверждал, что он самый богатый из присутствующих на благотворительном ужине Фонда Гуггенхайма в Венеции, не заметив среди гостей шейха из Абу-Даби.
Через несколько дней он перевел на счет фонда Гуггенхайма 1 млн долларов.
Сергей Гордеев — президент строительной корпорации ПИК, в списке самых богатых людей России он занимает 55-е место.
Николас Ильин в настоящее время является советником директора Государственного Эрмитажа, ранее он занимал пост директора по корпоративному развитию в Европе и на Ближнем Востоке фонда Гуггенхайма.
В пресс-службе ПИК заявили, что «такого спора не было», уточнив, что Сергей Гордеев присутствовал на ужине фонда Гуггенхайма 12 лет назад.
Видео дня. Цифры пугающие: бум банковского мошенничества
Комментарии12 
Теги:
Личный счет , Николас Ильин , Сергей Гордеев , Эрмитаж , Forbes
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