Российский миллиардер проспорил миллион долларов

Спор произошел несколько лет назад. О нем рассказал Ильин, подлинность истории подтвердили два очевидца.

Гордеев утверждал, что он самый богатый из присутствующих на благотворительном ужине Фонда Гуггенхайма в Венеции, не заметив среди гостей шейха из Абу-Даби.

Через несколько дней он перевел на счет фонда Гуггенхайма 1 млн долларов.

Сергей Гордеев — президент строительной корпорации ПИК, в списке самых богатых людей России он занимает 55-е место.

Николас Ильин в настоящее время является советником директора Государственного Эрмитажа , ранее он занимал пост директора по корпоративному развитию в Европе и на Ближнем Востоке фонда Гуггенхайма.

В пресс-службе ПИК заявили, что «такого спора не было», уточнив, что Сергей Гордеев присутствовал на ужине фонда Гуггенхайма 12 лет назад.