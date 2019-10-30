В магазины может хлынуть поддельная икра

В магазины может хлынуть поддельная красная икра, предупреждают эксперты "РГ". Причем речь идет не о грубом фальсификате, когда за икру выдают, например, желатин, а о новых способах обмана.

Особенно покупателям стоит быть внимательными в ноябре и декабре. "Перед новогодними праздниками происходит всплеск продаж фальсификата, — рассказывает "РГ" руководитель аналитического агентства "Рыбсеть" Полина Кирова . — Прежде всего поддельную икру продают в торговых точках на привокзальных площадях, в интернете. В Сети людей заманивают тем, что якобы товар дешевле, однако часто это просто фальсификат".

Поддельную икру часто продают у вокзалов, остановок общественного транспорта и в интернете

В этом году подделки могут оказаться и на прилавках торговых сетей, предупреждает исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков . "Призываем надзорные ведомства обратить внимание на проверку икры. Ни торговля, ни потребители могут не заметить обмана. Настоящую качественную икру теперь смешивают с имитированной — той, что производится из водорослей и варится в бульоне лососевых видов рыб. По вкусу ее практически не отличить от натуральной", — говорит Гудков.

При этом "бодяжить" икру могут в любом регионе и на любом предприятии. Еще один популярный способ обмана — подмешать к хорошей икре отбракованный товар. "Цена на икру предприятий, которые не станут фальсифицировать товар, не может быть низкой", — замечает Сергей Гудков. Справедливая розничная цена 140-граммовой баночки соленой икры горбуши перед Новым годом должна составить около 600-620 рублей, говорит Полина Кирова. По данным "Рыбсети", "чистой" красной икры на рынке примерно 60-70 процентов. При этом, несмотря на то, что улов лососевых, по данным Росрыболовства, в этом году вырос на 39 процентов (и путина еще не закончилась), снижения цен на рыбу и икру производители не ждут. Стоимость рыбы на мировом рынке сегодня выше, чем в России, говорит Гудков. "Европейские, китайские, японские потребители платят больше. Понятно, почему наши рыбаки продают рыбу за рубеж, и делают они это абсолютно честно", — замечает эксперт.