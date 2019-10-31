Россиян предупредили о росте тарифов на электроэнергию

Россиян предупредили о росте тарифов из-за договора по климату

Введение углеродного налога в рамках присоединения России к Парижскому соглашению может повысить тарифы на электроэнергию до 50%. Об этом свидетельствует заказанное Госдумой исследование Института проблем естественных монополий.

При этом российским налогоплательщикам придётся заплатить за реализацию документа около 3–4% ВВП в год.

Это не понравится населению, так как грозит сокращением рабочих мест и увеличением стоимости электроэнергии и тепла, — заявил «Известиям» замдиректора института Александр Григорьев.

По его словам, в настоящее время очевидны только минусы от введения углеродного налога, а плюсов нет.

С этим мнением не согласны экологи. По их мнению, плюсом ратификации станет активизация работы по сокращению выбросов и значительное улучшение экологической обстановки.