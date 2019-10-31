Россиян предупредили о росте тарифов на электроэнергию

Введение углеродного налога в рамках присоединения России к Парижскому соглашению может повысить тарифы на электроэнергию до 50%. Об этом свидетельствует заказанное Госдумой исследование Института проблем естественных монополий.
При этом российским налогоплательщикам придётся заплатить за реализацию документа около 3–4% ВВП в год.
Это не понравится населению, так как грозит сокращением рабочих мест и увеличением стоимости электроэнергии и тепла, — заявил «Известиям» замдиректора института Александр Григорьев.
По его словам, в настоящее время очевидны только минусы от введения углеродного налога, а плюсов нет.
С этим мнением не согласны экологи. По их мнению, плюсом ратификации станет активизация работы по сокращению выбросов и значительное улучшение экологической обстановки.
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил с помощью нового вида обложения стимулировать отечественных промышленников снижать уровень выбросов углекислого газа. Однако специалисты Российского союза промышленников и предпринимателей заявили, что после введения углеродного налога в стране могут вырасти тарифы на услуги ЖКХ. Кроме того, реализация инициативы Чубайса приведёт к подорожанию продукции металлургов, поднимет стоимость транспортных услуг и ускорит темпы инфляции.
Ранее News.ru писал о том, что Минэкономразвития отказалось включать в законопроект о госрегулировании выбросов углеводородных соединений пункт об «углеродном налоге», предложенном Чубайсом. Потери «Газпрома» от этого налога могли составить $8 млрд