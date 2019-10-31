На бирже труда хороших вакансий нет

Группа Сбербанка отчиталась по численности сотрудников за девять месяцев 2019 года. Число «штатных единиц», согласно отчётности по МСФО, сократилось на 5,5% — убыли 14 тысяч 108 работников. Связать существенное сокращение кадров с роботизацией, которую Герман Греф обещал в ноябре 2018 года, не удалось. Но новость эта, безусловно, тревожная для большого количества россиян, ведь данные соцопросов неизменно фиксируют значительный процент людей, опасающихся потери работы. News.ru выяснил у экспертов, как правильно вести себя при сокращении и стоит ли идти на биржу труда.

Сокращение кадров: грамотный подход

Перед сокращением (увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации) работодатель обязан предупредить всех сотрудников о своих планах — персонально и под роспись. Человек должен узнать о предстоящем увольнении не менее чем за два месяца. По закону компания обязана также уведомить о будущих сокращениях службу занятости. Но ждать два месяца не нужно: законодательно определено право работника расторгнуть трудовой договор до истечения двухмесячного срока.

Генеральный инспектор Союза профсоюзов России Сергей Храмов, делит сокращения на два вида — «общечеловеческое» и юридическое. В первом случае человека просят написать заявление по собственному желанию или по соглашению сторон, дают небольшое пособие. Могут пригрозить вынесением выговора и увольнением по статье, если сразу человек не увольняется добровольно. Юридическое сокращение — расторжение трудового договора с работником на основании пункта 2 части 1 статьи 81 ТК РФ (сокращение численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя). Работнику даётся уведомление об изменении штатного расписания. Ровно через два месяца он будет уволен на этом основании. При этом ему могут предложить другие места, с менее хорошими условиями — работник вправе выбрать, остаться или уволиться.

Сергей Храмов, генеральный инспектор Союза профсоюзов России

При увольнении по закону, если сил бороться нет, следует согласиться на досрочное увольнение по сокращению на основании части 3 ст. 180 ТК РФ. То есть, следует сразу же написать заявление об увольнении по сокращению штата и получить зарплату за три месяца — два месяца, которые сотрудник мог бы работать, но не стал э