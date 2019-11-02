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Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей 

Российская Газета 1 час назад
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Фото: РИА Новости
Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий ноября составил портал hh.ru (есть в "РГ").
Разработчику интеграционных решений в Москве работодатель готов платить 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Директору по управлению персоналом в IT-компании в Москве — от 200 тысяч рублей на руки. Ведущему дизайнеру-консультанту — от 150 до 300 тысяч рублей.
Специалисту Senior GoDeveloper в Санкт-Петербурге заплатят от 180 до 220 тысяч рублей, внутреннему аудитору в северной столице — от 170 до 200 тысяч рублей на руки, часовому мастеру — от 150 тысяч рублей.
В регионах тоже есть высокие зарплатные предложения. Например, в Екатеринбурге работодатель ищет программиста 1С на зарплату от 150 тысяч рублей на руки. В Новосибирске на аналогичную зарплату — финансового директора и руководителя сектора логистики в сфере автомобильных перевозок. В Нижнем Новгороде — Front-end-разработчика на 120 тысяч рублей в месяц, в Туле — главного энергетика на 110 тысяч.
По данным hh.ru, в ноябре на одну вакансию приходится в среднем (то есть по всем регионам и всем профобластям в целом) пять активных резюме. Средняя предлагаемая зарплата в целом — 45 288 рублей.
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Теги:
Личный счет , Компании , Рынки
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