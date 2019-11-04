Назван возможный срок нового повышения пенсионного возраста в России

В очередной раз повысить пенсионный возраст в России могут после 2021 года. Такое мнение высказал политолог и политтехнолог Константин Калачев

«Вряд ли повышение пенсионного возраста произойдет в ближайшее время, особенно с учетом того, что в 2021 году пойдут парламентские выборы. Хотя у нас в стране ничего исключать нельзя. Думаю, по итогам прошлогодней пенсионной реформы были сделаны соответствующие выводы: общество хоть и негативно восприняло этот шаг, реакция в целом была не чрезмерной. На итогах выборов это отразилось мало. А раз так, то в принципе можно продолжать двигаться в этом направлении и дальше», — рассказал эксперт изданию «Свободная пресса».

Таким образом, Калачев полагает, что вновь повысить пенсионный возраст в стране власти смогут только после 2021 года.

С 1 января 2019 года в России была запущена пенсионная реформа. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин (65 лет) и женщин (60 лет). В 2018 году мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет, напоминает «Национальная служба новостей».