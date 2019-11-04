В очередной раз повысить пенсионный возраст в России могут после 2021 года. Такое мнение высказал политолог и политтехнолог Константин Калачев.
«Вряд ли повышение пенсионного возраста произойдет в ближайшее время, особенно с учетом того, что в 2021 году пойдут парламентские выборы. Хотя у нас в стране ничего исключать нельзя. Думаю, по итогам прошлогодней пенсионной реформы были сделаны соответствующие выводы: общество хоть и негативно восприняло этот шаг, реакция в целом была не чрезмерной. На итогах выборов это отразилось мало. А раз так, то в принципе можно продолжать двигаться в этом направлении и дальше», — рассказал эксперт изданию «Свободная пресса».
Таким образом, Калачев полагает, что вновь повысить пенсионный возраст в стране власти смогут только после 2021 года.
С 1 января 2019 года в России была запущена пенсионная реформа. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин (65 лет) и женщин (60 лет). В 2018 году мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет, напоминает «Национальная служба новостей».
Недавно экономист Владислав Жуковский заявил, что в правительстве рассматривают очередное повышение пенсионного возраста. Для мужчин новые значения якобы могут составить 68 лет, для женщин — 63 года. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что власти вновь хотят поднять пенсионный возраст в стране. Представитель главы государства сообщил «URA.RU», что такой темы «нет в повестке Кремля».