Налоговый вычет на фитнес введут в России

В России введут налоговый вычет на фитнес

Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва

Законопроект был разработан Минфином по поручению президента России Владимира Путина и уже поступил в правительство. Его внесут на рассмотрение в декабре 2019.

Отмечается, что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий и на покупку спортивного оборудования, в остальном список услуг и перечень организаций, на которые будет распространяться вычет, определится позже.