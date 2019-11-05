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В России введут налоговый вычет на фитнес 

Газета.Ru 1 час назад
Налоговый вычет на фитнес введут в России
Фото: ТАСС
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Законопроект был разработан Минфином по поручению президента России Владимира Путина и уже поступил в правительство. Его внесут на рассмотрение в декабре 2019.
Отмечается, что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий и на покупку спортивного оборудования, в остальном список услуг и перечень организаций, на которые будет распространяться вычет, определится позже.
Получить вычет можно будет лишь при подаче налоговой декларации в Федеральную налоговую службу (ФНС), говорится в документах Минфина.
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Теги:
Личный счет , Экономика , Владимир Гутенев , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба , Госдума , Минфин , газета "Известия"
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