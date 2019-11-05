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Россиянам разрешат потратить пенсионные накопления 

Рамблер 49 минут назад
В Госдуме задумались о том, чтобы разрешить россиянам, имеющим накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), тратить эти деньги на улучшение жилищных условий, образование и другие значимые потребности. Об этом пишут «Известия».
Нововведение может затронуть систему гарантированного пенсионного продукта (ГПП). Глава рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы Дмитрий Скриванов рассказал, что его группа рассмотрит соответствующую поправку к законопроекту о ГПП на ближайшем заседании.
«Предлагается сделать так, как это сегодня практикуется, к примеру, при использовании материнского капитала», — заявил Скриванов.
Накопления в рамках ГПП станут собственностью россиян, поэтому люди должны иметь право распоряжаться ими с максимальной отдачей и эффективностью, считают депутаты.
Сейчас в законопроекте о ГПП прописано, что участник системы, столкнувшийся с тяжелой болезнью, может обратиться за выплатой накоплений «в размере фактически произведенных расходов по дорогостоящим видам лечения».
В НПФ поддержали инициативу о тратах накоплений по примеру материнского капитала. Гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий заявил, что в список значимых потребностей, на которые разрешено тратить пенсионные накопления, должны войти обучение детей, переобучение самого участника в предпенсионном возрасте, улучшение жилищных условий и получение медицинских услуг при наступлении инвалидности.
Некоторые опрошенные «Известиями» эксперты выразили опасение, что из-за трат на житейские нужды россияне в старости могут остаться без дополнительных накоплений.
Как сообщал «Рамблер», ранее Минфин и Центробанк представили законопроект о системе ГПП, которая заменит не дошедший до публичного обсуждения индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Предполагалось, что в рамках ИПК работники будут постепенно откладывать часть своих заработков (по одной из версий, шесть процентов от зарплаты) в негосударственные пенсии фонды (НПФ), чтобы использовать деньги после выхода на пенсию.
Концепция ГПП допускает конвертацию пенсионных накоплений россиян, формируемых в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) с 2002 года, в новый стандартизированный продукт по негосударственному пенсионному обеспечению. Для физлиц в ГПП будут предусмотрены налоговые вычеты, а для работодателей — налоговые льготы: пенсионный взнос, не превышающий шесть процентов от зарплаты, будет освобожден от НДФЛ. В Минфине заверили, что порядок присоединения к новой системе будет «исключительно добровольным».
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Личный счет , Видео , Недвижимость , Александр Зарецкий , Дмитрий Скриванов , Госдума , НПФ Сбербанка , Минфин , Центральный банк России , газета "Известия"
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