Россиянам дали совет по оформлению микрокредитов

Роспотребнадзор рассказал, как надо брать микрокредиты

Роспотребнадзор разработал рекомендации, которых следует придерживаться тем, кто собирается взять кредит в микрофинансовых организациях.

«Обязательно проверьте, входит ли организация в государственный реестр МФО на сайте Банка России или в специальном электронном справочнике», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали избегать организаций, сотрудники которых хотят выдать вам кредит очень быстро, «не отходя от кассы», подходить к оформлению займа с «холодной головой».

«Не стоит надеяться, что сейчас вы возьмете немного «быстрых денег» под 1% в день, а потом сможете перезанять под «нормальные» проценты у друзей или в большом банке. Кредитная организация может вам отказать в новом кредите без объяснения причин, а родственники и друзья в период распродаж или перед праздниками будут рады помочь только советом, а не деньгами», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также посоветовали не оформлять микрокредит под залог имущества, постараться избежать дополнительных услуг и не подписывать документ, в котором есть информация о том, что Вы согласны с условиями и тарифами, если вы эти тарифы и условия не видели или не получили их на руки в печатном виде.