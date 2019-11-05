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Роспотребнадзор рассказал, как надо брать микрокредиты 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 2 часа назад
Россиянам дали совет по оформлению микрокредитов
Фото: ТАСС
Роспотребнадзор разработал рекомендации, которых следует придерживаться тем, кто собирается взять кредит в микрофинансовых организациях.
«Обязательно проверьте, входит ли организация в государственный реестр МФО на сайте Банка России или в специальном электронном справочнике», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Также в Роспотребнадзоре посоветовали избегать организаций, сотрудники которых хотят выдать вам кредит очень быстро, «не отходя от кассы», подходить к оформлению займа с «холодной головой».
«Не стоит надеяться, что сейчас вы возьмете немного «быстрых денег» под 1% в день, а потом сможете перезанять под «нормальные» проценты у друзей или в большом банке. Кредитная организация может вам отказать в новом кредите без объяснения причин, а родственники и друзья в период распродаж или перед праздниками будут рады помочь только советом, а не деньгами», — сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также посоветовали не оформлять микрокредит под залог имущества, постараться избежать дополнительных услуг и не подписывать документ, в котором есть информация о том, что Вы согласны с условиями и тарифами, если вы эти тарифы и условия не видели или не получили их на руки в печатном виде.
Напомним, 2 августа президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.
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Теги:
Личный счет , Владимир Путин , Роспотребнадзор , Центральный банк России
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