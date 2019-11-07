Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.81
$
63.92
70.65
70.74
Прогноз
11.11 – 18.11
$
63.69
71.35
Индексы и котировки Brent
61.88
+0.06 Золото
1490.39
–0.02 РТС
1471.38
+0.42
Динамика валют
EUR / USD
07.11
1.1062
–0.0069
23.10
1.1131
04.11
24.10
13.10

«Личные финансовые пирамиды»: россияне влезли в кредитную кабалу 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Россияне влезли в кредитную кабалу
Фото: ТАСС
Из-за того, что кредиторы стали оценивать заемщиков по долговой нагрузке, увеличилось число заявок на займы в микрофинансовых организациях. Спрос за десять месяцев вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. При этом одобряются отнюдь не все заявки, и часть россиян пойдут к нелегальным кредиторам, чтобы перехватить денег до зарплаты, предупреждают эксперты.
Спрос россиян на займы в МФО растет. По данным на 1 ноября этого года, наши сограждане оформили 170 млн заявок на получение займов в микрофинансовых организациях. Об этом рассказал «Газете.Ru» генеральный директор финансового маркета Юником24 Юрий Кудряков.
Это выше на 20%, чем в соответствующий период прошлого года.
В целом эксперт считает, что по итогам этого года физические лица подадут порядка 200 млн заявок на получение займов. При этом реально будет выдано всего 32-33 млн займов.
Увеличившийся спрос на займы вызван ужесточениями на рынке кредитования, которые ввел осенью регулятор. Так, с 1 октября финансовая организация, принимая решение о выдаче займа или кредита, обязана учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента.
Банки и МФО обязаны рассчитывать ПДН по займам от 10 тысяч рублей как отношение ежемесячных платежей по текущим кредитам к ежемесячному доходу заемщика. При этом никакого норматива, соблюдать который кредиторы должны начать «прямо сегодня», не было введено. Каждая финансовая организация должна самостоятельно определять приемлемый уровень долговой нагрузки.
Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что нагрузка выше 50% уже может считаться заградительным барьером для кредитования.
Показатель долговой нагрузки был введен для того, чтобы не допустить появления «кредитного пузыря», о котором беспокоились чиновники.
Так, Центробанк не раз указывал, что высокие темпы роста необеспеченного потребительского кредитования сегмента (на 1 сентября оно составило 23,8%) несут риски для финансовой стабильности.
При этом Минэкономразвития так и вовсе заявляло о формировании кредитного пузыря в российской экономике и допускало, что он может привести к рецессии в экономике.
Но не брать деньги россияне не могут. По словам президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, наши сограждане остро нуждается в заемных средствах.
«Кто-то устал жить в режиме вечной экономии и отказывать себе во всем, кому-то не хватает денег на предметы первой необходимости из-за снижения реально располагаемых доходов. Однако в силу жестких ограничительных мер, применяемых регулятором в отношении подконтрольных организаций, далеко не все заявки удовлетворяют кредиторы, опасаясь брать на себя риски. Как показывает практика, на текущий у момент в 90% случаях они отказывают тем, кто имеет просроченный долг», — говорит эксперт.
Граждане не перестали нуждаться в деньгах, а получить их официально в банке они не могут, поэтому и вынуждены брать займы под очень высокий процент в МФО, отмечает Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России».
Общая задолженность граждан составляет 15 трлн рублей, эта сумма не сокращается из года в год, а растет, указывает он.
Потребности никуда не деваются, а реальные доходы (доходы с учетом всех обязательных платежей и скорректированные на инфляцию) почти не растут, объясняет он.
В 2019 году, по всем прогнозам, может повториться ситуация прошлого года. По данным статистического ведомства, в первом квартале располагаемые доходы упали на 2,5%, во втором — на 0,1%. В третьем квартале они выросли на 3%, что эксперты объяснили низкой базой.
По официальному прогнозу Минэкономразвития на 2019 год, реальные доходы могут вырасти по итогам года на 0,1%. В базовом варианте макропрогноза на 2020 год рост реальных россиян ожидается на уровне 1,5%. Но Счетная палата сомневается в реалистичности этого сценария, называя такие оценки слишком оптимистичными.
«Сочетание падающей платежеспособности и растущего интереса к микрозаймам говорит о том, что займы и кредиты часто выплачиваются с помощью новых займов и кредитов, то есть строятся личные финансовые пирамиды в надежде переждать спад в экономике и в уровне жизни», — предупреждает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.
При этом улучшения ситуации в России, по мнению эксперта, в ближайшее время не предвидится. Консервативная экономическая политика не предполагает скорых реформ, а финансовые власти делают ставку на создание резервов и на большие инфраструктурные стройки, которые если и приведут к заметному росту уровня жизни, то только через 7-10 лет, отмечает он.
Аналитики полагают, что спрос на займы будет расти в ближайшее время, просто официальные микрофинансовые организации не будут удовлетворять его в полном размере. В результате часть россиян могут пойти за заемными средствами в нелегальные МФО.
Обеспокоенность на днях уже высказал Роспотребнадзор. По результатам исследования рынка микрозаймов он заговорил об основных рисках для потребителей рынка МФО.
Из-за того, что снижается процент положительных решений о выдаче микрозаймов МФО, включенных в государственный реестр, повышается количества обращений к МФО, находящимся в тени, сообщало ведомство.
Видео дня. Деньги с карты украли сразу после сдачи биометрии
Газета.Ru: последние новости
Судьи и депутаты получают пенсии выше 40 тысяч рублей в месяц Судьи и депутаты получают пенсии выше 40 тысяч рублей в месяц Эксперты объяснили, почему 75% россиян не откладывают деньги на пенсию Эксперты объяснили, почему 75% россиян не откладывают деньги на пенсию Многотысячные штрафы: какая участь обрушилась на дачников Многотысячные штрафы: какая участь обрушилась на дачников
Комментарии 
Теги:
Личный счет , Статьи , Павел Сигал , Дмитрий Жарский , Счетная палата , Роспотребнадзор , Минэкономразвития , Центральный банк России , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один российский банк лишился лицензии
Еще один российский банк лишился лицензии
Россиян заставят выбрать тип трудовой книжки
Россиян заставят выбрать тип трудовой книжки 1
«Мир» выиграет от отказа Европы от Visa и Mastercard
«Мир» выиграет от отказа Европы от Visa и Mastercard 1
В Росстате зафиксировали рост зарплат медработников
В Росстате зафиксировали рост зарплат медработников 3
Срок давности по налоговым преступлениям сохранят
Срок давности по налоговым преступлениям сохранят 2
Новости партнеров
Видео
Россиян обманывают по-новому
00:39
Россиян обманывают по-новому
Личный счет
Как будет работать новая пенсионная программа
02:10
Как будет работать новая пенсионная программа
Личный счет Статьи
«Газпром» назвал условие сделки с Киевом
00:20
«Газпром» назвал условие сделки с Киевом
Экономика Компании
Китай выдвинул новые требования к США
00:55
Китай выдвинул новые требования к США
Экономика
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
04:08
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
Компании Рынки
Названа дата запуска «Силы Сибири»
04:13
Названа дата запуска «Силы Сибири»
Экономика Компании
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
03:21
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
Рынки Компании
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
01:48
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
Компании Рынки
На Берлин: российский газ пустили в Германию
04:38
На Берлин: российский газ пустили в Германию
Экономика Статьи
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
01:00
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение