Россиян обманывают по-новому

Преступники нашли новый способ кражи денег с карт

Сотрудники банков стали присылать абонентам "приглашение" для прохождения аттестации на фишинговом сайте (сайте-ловушке).

Для этого якобы стоит ввести логин и пароль от рабочей почты, после чего преступники могут найти там переписки с персональными данными клиентов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на "Лабораторию Касперского" . Имитация именно аттестации сотрудников банков необходима для того, чтобы людям казалось, что речь идет об обязательной процедуре.

Человек особенно быстро ведется на уловку, когда предлагаются дополнительные бонусы.