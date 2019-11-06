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Преступники нашли новый способ кражи денег с карт 

Российская Газета 36 минут назад
Россиян обманывают по-новому
Фото: ТАСС
Сотрудники банков стали присылать абонентам "приглашение" для прохождения аттестации на фишинговом сайте (сайте-ловушке).
Для этого якобы стоит ввести логин и пароль от рабочей почты, после чего преступники могут найти там переписки с персональными данными клиентов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на "Лабораторию Касперского". Имитация именно аттестации сотрудников банков необходима для того, чтобы людям казалось, что речь идет об обязательной процедуре.
Человек особенно быстро ведется на уловку, когда предлагаются дополнительные бонусы.
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Теги:
Личный счет , Лаборатория Касперского , газета "Известия"
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