Уровень просроченных долгов россиян рекордно снизился

Уровень просроченных долгов россиян по кредитам упал ниже 5%. Показатель впервые достиг такого уровня с весны 2013 года.

«Уровень просрочки опустился ниже 5% впервые с апреля 2013 года и оказался минимальным с марта того же года», — сообщает РБК. Но, несмотря на снижение количества просроченных долгов, у россиян растет долговая нагрузка: кредитный портфель с 2013 года увеличился в 2,2 раза, до 16,9 трлн рублей. Это происходит из-за того, что люди закрывают кредиты с помощью новых займов.

Займы, по которым клиенты не платили по графику более 90 дней, Центробанк считает плохими долгами. По состоянию на октябрь объем таких кредитов равен 811,8 млрд рублей. По данным на 1 октября, самая низкая просрочка зафиксирована по кредитам под залог жилья — 2,3%. Количество плохих долгов по ипотеке составило 4,8%, автокредитов — 7,4%. Самый высокий процент просроченных задолженностей наблюдается в секторе кредитов наличными, кредитных карт и POS-кредитов — 7,9%.