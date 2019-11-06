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Уровень просроченных долгов россиян рекордно снизился 

Ura.Ru 54 минуты назад
Уровень просроченных долгов россиян рекордно снизился
Фото: РИА Новости
Уровень просроченных долгов россиян по кредитам упал ниже 5%. Показатель впервые достиг такого уровня с весны 2013 года.
«Уровень просрочки опустился ниже 5% впервые с апреля 2013 года и оказался минимальным с марта того же года», — сообщает РБК. Но, несмотря на снижение количества просроченных долгов, у россиян растет долговая нагрузка: кредитный портфель с 2013 года увеличился в 2,2 раза, до 16,9 трлн рублей. Это происходит из-за того, что люди закрывают кредиты с помощью новых займов.
Займы, по которым клиенты не платили по графику более 90 дней, Центробанк считает плохими долгами. По состоянию на октябрь объем таких кредитов равен 811,8 млрд рублей. По данным на 1 октября, самая низкая просрочка зафиксирована по кредитам под залог жилья — 2,3%. Количество плохих долгов по ипотеке составило 4,8%, автокредитов — 7,4%. Самый высокий процент просроченных задолженностей наблюдается в секторе кредитов наличными, кредитных карт и POS-кредитов — 7,9%.
Совокупная долговая нагрузка россиян по данным на 1 октября 2019 года достигла 10,6%. Цифра приблизилась к уровню пика, который наблюдался в 2015 году, передает «Ридус». Ранее Минфин спрогнозировал падение доходов россиян в 2020—2022 годах. Это связано с выплатой процентов по кредитам, которые растут быстрее зарплат, сообщает «Национальная служба новостей».
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Теги:
Личный счет , Минфин , Центральный банк России , Ридус
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