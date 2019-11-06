Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.57
$
63.60
70.40
70.59
Прогноз
11.11 – 18.11
$
63.69
71.35
Индексы и котировки Brent
63.02
+0.21 Золото
1485.54
–0.02 РТС
1458.59
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1078
–0.0047
22.10
1.1125
03.11
23.10
11.10

Эксперты рассказали о новом способе кражи данных клиентов банков 

РИА Новости 6 часов назад
Назван новый способ кражи данных клиентов банков РФ
Фото: РИА Новости
Новый способ кражи данных клиентов российских банков связан с похищением информации через доступ к рабочей почте сотрудников финансовых организаций, заявила старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Щербакова в интервью газете "Известия".
Так, по словам эксперта, сотруднику банка могут прислать "приглашение" на аттестацию на фальшивом HR-портале и затем ему предлагают ввести логин и пароль от рабочей почты. В таком случае у потенциальной жертвы может сложиться впечатление, что речь идет об обязательной процедуре, которая может принести денежные бонусы.
Далее, поясняет Щербакова, на ложном портале сотрудника просят авторизоваться через логин и пароль от рабочей почты, после чего эта информация пересылается мошеннику. Затем злоумышленник получает доступ к корпоративной переписке, которая может содержать и файлы с персональными данными клиентов.
"Если логины и пароли от баз данных с персональной информацией о клиентах или сами базы пересылаются в открытом виде, то злоумышленники и их получат в распоряжение", — отметила эксперт.
Она добавила, что "Лаборатория Касперского" узнала о новом способе фишинга от своих клиентов.
Видео дня. Деньги с карты украли сразу после сдачи биометрии
Последние новости
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД "Вояджер-2" прислал на Землю данные из межзвездного пространства "Вояджер-2" прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Комментарии 
Теги:
Личный счет , Татьяна Щербакова , Лаборатория Касперского , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Северный поток-2»: кто выиграл великую газовую войну
«Северный поток-2»: кто выиграл великую газовую войну 234
Клерки подвели клиентов: как воруют банковские данные
Клерки подвели клиентов: как воруют банковские данные
Россияне набрали кредитов ради старых долгов
Россияне набрали кредитов ради старых долгов 2
Украина «высосала из пальца» требования к России
Украина «высосала из пальца» требования к России 331
«Золотые паспорта»: россияне могут потерять Кипр
«Золотые паспорта»: россияне могут потерять Кипр 38
Видео
Как будет работать новая пенсионная программа
02:10
Как будет работать новая пенсионная программа
Личный счет Статьи
Китай выдвинул новые требования к США
00:55
Китай выдвинул новые требования к США
Экономика
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
04:08
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
Компании Рынки
Названа дата запуска «Силы Сибири»
04:13
Названа дата запуска «Силы Сибири»
Экономика Компании
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
03:21
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
Рынки Компании
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
01:48
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
Компании Рынки
На Берлин: российский газ пустили в Германию
04:38
На Берлин: российский газ пустили в Германию
Экономика Статьи
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
01:00
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
Личный счет
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
00:33
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
Личный счет Статьи
США и Европа начали новую «войну»
00:42
США и Европа начали новую «войну»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение