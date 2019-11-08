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Россиянам пообещали еще более дешевые кредиты 

Lenta.ru + ещё 42 56 минут назад
Россиянам пообещали еще более дешевые кредиты
Фото: РИА Новости
Центробанк может продолжить смягчать денежно-кредитную политику и снижать ключевую ставку, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, которую цитирует РИА Новости.
«Какой будет наша денежно-кредитная политика в предстоящий период? С учетом известных на сегодняшний день факторов у нас остается потенциал для смягчения», — отметила Набиуллина.
По ее словам, ЦБ не ставит перед собой цели опустить ключевую ставку как можно ниже, а каждый раз оценивает состояние инфляции и влияние на нее предыдущих решений.
Нынешнее значение ключевой ставки равняется 6,5 процента годовых. Последний раз она была снижена на заседании совета директоров ЦБ 25 октября. В преддверии этого решения Набиуллина также говорила о потенциале для смягчения денежно-кредитной политики, основным инструментом которой является ставка.
Ключевая ставка отражает стоимость средств при заимствовании банками у ЦБ и таким образом влияет на уровень ставок по кредитам и вкладам.
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Комментарии16 
Теги:
Личный счет , Экономика , Экономика России , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , РИА Новости
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