В России подорожала гречка

Стоимость гречки в России в октябре выросла на 7,3%

Потребительские цены на гречневую крупу в России в октябре выросли на 7,3%. Об этом говорится в материалах Росстата

При этом в период с 14 по 21 октября стоимость продукта увеличилась на 2,6%, с 7 по 14 октября — на 1,7%, а за неделю до этого — на 1,4%.

По данным Росстата, подорожание гречневой крупы отмечено в 80 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области). При этом в 48 субъектах цены на крупу увеличились более чем на 7,3%.