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Стоимость гречки в России в октябре выросла на 7,3% 

ТАСС 43 минуты назад
В России подорожала гречка
Фото: РИА Новости
Потребительские цены на гречневую крупу в России в октябре выросли на 7,3%. Об этом говорится в материалах Росстата.
При этом в период с 14 по 21 октября стоимость продукта увеличилась на 2,6%, с 7 по 14 октября — на 1,7%, а за неделю до этого — на 1,4%.
По данным Росстата, подорожание гречневой крупы отмечено в 80 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области). При этом в 48 субъектах цены на крупу увеличились более чем на 7,3%.
22 октября 2019 года Минсельхоз РФ сообщил о том, что оценивает ситуацию на рынке гречневой крупы как стабильную. По его данным, в сентябре 2019 года отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу. В министерстве пояснили, что в связи с рекордным урожаем гречихи в 2017 году на уровне более 1,5 млн т средние цены сельхозпроизводителей в 2018 году снизились почти в четыре раза. Средняя максимальная цена в 25,9 руб. за кг зафиксирована в январе 2017 года, а в апреле 2018 г. средняя минимальная цена у производителей была 6,2 рубля за кг.
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Теги:
Личный счет , Росстат , Минсельхоз
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