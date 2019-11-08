Чубайс обвинил советских граждан в лени

За кадром Пивоваров подводит зрителя к мысли, что после коллективизации в Советском Союзе среди граждан страны стало процветать тунеядство: «Относились к такой работе соответственно: работа не волк, в лес не убежит». Затем следует отрывок беседы с Чубайсом, вспомнившим фразу «Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила». «Знаю, в Ленинграде в автобусе два парня [говорят]: "Как дела? — Да ничего, работаю, 140 рублей получаю. — Ну и дурак! Я 110 получаю и делать ничего не надо. Это класс!"» — продолжил он.

«Это суть советского человека, суть советской власти. Работает идиот», — заключил Чубайс.

Фильм Пивоварова «Гибель империи» вышел 7 ноября, когда в СССР ежегодно отмечался День октябрьской революции. Как уточняется в описании, лента была снята несколько лет назад.