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Чубайс обвинил советских граждан в лени 

Lenta.ru 1 час назад
Чубайс обвинил советских граждан в лени
Фото: РИА Новости
Глава «Роснано», бывший руководитель Администрации президента России Анатолий Чубайс порассуждал о лени советских граждан. Интервью с ним вошло в документальный фильм журналиста Алексея Пивоварова «Гибель империи», посвященный распаду СССР, который опубликован на YouTube-канале «Редакция».
За кадром Пивоваров подводит зрителя к мысли, что после коллективизации в Советском Союзе среди граждан страны стало процветать тунеядство: «Относились к такой работе соответственно: работа не волк, в лес не убежит». Затем следует отрывок беседы с Чубайсом, вспомнившим фразу «Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила». «Знаю, в Ленинграде в автобусе два парня [говорят]: "Как дела? — Да ничего, работаю, 140 рублей получаю. — Ну и дурак! Я 110 получаю и делать ничего не надо. Это класс!"» — продолжил он.
«Это суть советского человека, суть советской власти. Работает идиот», — заключил Чубайс.
Фильм Пивоварова «Гибель империи» вышел 7 ноября, когда в СССР ежегодно отмечался День октябрьской революции. Как уточняется в описании, лента была снята несколько лет назад.
Анатолий Чубайс, бывший член КПСС, был одним из главных идеологов приватизации в 1990-х, в результате которой значительная часть российских предприятий перешла из государственной собственности в частную; он также выступил в поддержку залоговых аукционов, приведших к появлению в России олигархов-миллиардеров. За последние 28 лет чиновник возглавлял Государственный комитет по управлению госимуществом, занимал посты вице-премьера и первого вице-премьера, руководил Минфином и Администрацией президента России, был председателем правления РАО «ЕЭС России», а в 2008-м стал гендиректором государственной «Российской корпорации нанотехнологий», которая позднее была преобразована в «Роснано».
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Комментарии14 
Теги:
Личный счет , Анатолий Чубайс , Алексей Пивоваров , Роснано , Администрация Президента РФ , Минфин , КПСС
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