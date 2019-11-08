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Жалкая зарплата: на что живет Зеленский 

Газета.Ru 1 час назад
Жалкая зарплата: на что живет Зеленский
Фото: РИА Новости
В прошлом году Владимир Зеленский заработал $370 тысяч. Основные источники его дохода — студия «Квартал 95» и сдача в аренду имущества. У четы Зеленских — апартаменты в Великобритании, дом в Италии, недвижимость в Киеве. При этом оклад президента Украины более чем скромный — около 30 тысяч рублей. Однако большинство лидеров стран на него и не живут. Так, глава Белого дома Дональд Трамп полностью жертвует свою зарплату на благотворительность.
В 2018 году украинский лидер Владимир Зеленский заработал $370 тысяч, из них $36,5 тысяч он получил от сдачи в аренду имущества иностранцам Хинуи Лиг и Сиран Сонг, передает РИА «Новости». Это следует из декларации о доходах президента, размещенной на сайте Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).
Украинскому лидеру принадлежит ряд объектов недвижимости в Киеве — дом площадью 353 кв. м (около $31 тыс.), квартира в 131 кв. м ($28,5 тыс.), два парковочных места, земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м, а также несколько квартир в совместной доле с женой.
Владеет украинский президент и зарубежными активами. Так, у четы Зеленских, в частности, есть дом в Италии и апартаменты в Великобритании.
На банковских счетах у украинского лидера размещена внушительная сумма в долларах — $440 тыс. Есть и вклад в национальной валюте на 1 млн гривен (почти $41 тыс.). Кроме того, у Владимира Зеленского $190 тыс. и €107 тыс. наличными. Также ему принадлежит автомобиль Land Rover 2016 года выпуска.
В 2017 году президент Украины также заработал немало — почти 7 миллионов гривен (чуть менее $300 000).
При этом в прошлой декларации Владимир Зеленский не указывал жилой дом в Италии площадью 413 квадратных метра, которым президент владеет через компанию San Tommaso S. R. L.
С вопросом, почему 15-комнатная вилла на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми, стоившая 3,8 миллиона евро, не вошла в официальную декларацию, к Зеленскому обратились журналисты. На это пресс-служба тогда еще кандидата в президенты лаконично отвечала: «Декларация кандидата заполнена в полном соответствии с действующим законодательством Украины».
Между тем от своей деятельности на посту президента Зеленский получает не так много.
Так, за май 2019 года главе Украины выдали должностной оклад в размере 12 727 гривен (около 30,4 тысячи рублей). При этом из его зарплаты также были удержаны налоги и обязательные сборы на сумму в 2 481 гривна (почти 6 тысяч рублей).
При этом зарплата Зеленского за май в сравнении с зарплатами других политиков оказалась сильно меньше. Например, спикер парламента получает почти в два раза больше Зеленского — 22,1 тыс. грн. Рядовой народный депутат на Украине также зарабатывает больше президента — 19 тыс. грн.
Петр Порошенко со всеми надбавками тоже получал меньше, чем его министры. Если у бывшего президента зарплата была около 27 тысяч гривен, то у министра инфраструктуры со всеми надбавками выходило 63,2 тыс. грн.
Но у президента на Украине есть возможность дополнительно заработать. По закону, глава государства может преподавать, давать лекции, проводить концерты и семинары, запрещена только коммерческая деятельность.
Зарплата в целом для лидеров стран не так важна. Так, Дональд Трамп — один из самых успешных людей, которые были во главе Белого дома. 45-й президент США начинал бизнес со сделок с недвижимостью в компании своего отца, позже он дал ей свое имя — Trump Organization. Впоследствии он даже вел собственное шоу «Ученик». Кроме того, в активах Трампа сеть гольф-клубов, а с 1996 по 2015 год он владел правами на несколько конкурсов красоты.
Заработанные на посту президента деньги Трамп тратит на благотворительность. Сразу после избрания он пообещал отказаться от зарплаты в $400 тыс. и cказал, что ему будет достаточно одного доллара в год. При этом Трамп также делал заявления, что за время своего президентства он только теряет деньги.
Так, американский лидер за последний год опустился на 16 строчек в рейтинге богатейших американцев, опубликованном журналом Forbes в октябре. В целом же за годы президентства Трамп потерял 119 позиций.
Последние два года состояние американского лидера, по оценкам журнала, практически не меняется и составляет около $3,1 млрд В этом году Forbes поместил американского президента на 275-е место в топ-400.
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Теги:
Личный счет , Статьи , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , РИА Новости , Forbes
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