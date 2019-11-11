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Российский олигарх обеспечил деньгами целую область 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Олигарх обеспечил деньгами целую область
Фото: РИА Новости
Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин стал крупнейшим в России плательщиком подоходного налога с прибыли контролируемой им иностранной компании (КИК) — кипрского офшора Fletcher Group Holdings, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По информации издания, Лисин заплатил в бюджет Липецкой области, в которой прописан, около трех четвертей платежей по прибыли КИК в России в нынешнем году. Точная сумма при этом не называется, но указывается, что она составляет подавляющую часть от 1,08 миллиарда рублей, которые регион получил с начала года в виде платежей от собственников КИК.
Эти сведения подтвердили близкие к Fletcher Group Holdings источники. По их словам, платежи Лисина в 2017-19 годах составляли в среднем по миллиарду рублей в год.
Бизнесмен, состояние которого оценивается в 21,3 миллиарда долларов, владеет 81,4 процента акций кипрской компании. В 2018 году Fletcher получила от НЛМК дивиденды на 111,3 миллиарда рублей. Помимо этого компания аккумулирует на своих счетах доходы в виде дивидендов от других активов Лисина, в частности, от «Первой грузовой компании».
По закону, КИК обязаны уплачивать в российский бюджет 20 процентов от своей прибыли. Но поскольку основную часть прибыли таких компаний, в том числе и Fletcher, составляют полученные от дочерних структур дивиденды, с которых уже были уплачены налоги, от выплат они освобождаются. Почему Лисин как конечный бенефициар заплатил налоги с дохода, уже учтенного при налогообложении дивидендов, не объясняется. При этом источники издания указывают, что базой для налога послужили также другие доходы бизнесмена.
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Комментарии34 
Теги:
Личный счет , Компании , Григорий Березкин , Владимир Лисин , Первая грузовая компания , Новолипецкий металлургический комбинат
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