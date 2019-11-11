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Зарплаты россиян могут сократить с появлением четырехдневки 

Газета.Ru 30 минут назад
Зарплаты россиян могут сократить
Фото: РИА Новости
Более 60% работодателей планируют снизить зарплаты после введения четырехдневной рабочей недели. Об этом сообщают «Ведомости».
Отмечается, что всего 36% работодателей не предвидят изменения в стоимости оплаты труда, а 3% даже рассчитывают на повышение.
Уточняется, что законодательство не препятствует пропорциональному уменьшению Фонда оплаты труда, таким образом, самым простым и законным способом для тех работодателей, которые не могут позволить себе увеличить штат в связи с переходом на 32-часовую рабочую неделю, является сокращение премий работникам.
Кроме того, работодатели, по словам управляющего партнера юридической фирмы BLS Елены Кожемякиной, могут уволить недовольных сотрудников и нанят новый штат, который согласен на измененную зарплату. Также возможен ввод системы денежных надбавок, которые устанавливаются в зависимости от объема выполненной работы.
54% работодателей также уверены, что большинству сотрудников придется работать в выходные дни, чтобы справиться с полным объемом основных задач, однако только 21% работодателей готов оплачивать переработки сотрудников в дополнительные дни.
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