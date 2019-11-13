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Глава ПФР назвал размер средней пенсии в России 

Rambler News Service + ещё 7 3 часа назад
Назван размер средней пенсии в России
Фото: РИА Новости
В Россия средняя пенсия по старости по состоянию на 1 октября 2019 года составила 15 495 руб., с учетом пенсий по инвалидности и потере кормильца — 14 953 руб., заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
«Если говорить о средних размерах пенсий, то средний размер пенсии по старости составлял на 1 октября 15 495 рублей. Если говорить в среднем (по старости, инвалидности, потере кормильца) — 14 953», — заявил Дроздов.
Он напомнил, что с 1 января 2019 года размер пенсии был увеличен на 1 тыс. руб. в связи с индексацией фиксированной выплаты и индексацией индивидуального пенсионного коэффициента. Согласно последним данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в сентябре 2019 года составил 14 198 руб., что на 6,1% больше по сравнению с сентябрем 2018 года и на 0,2% по сравнению с августом 2019 года.
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Теги:
Личный счет , Экономика России , Маленькая пенсия , Антон Дроздов , Пенсионный фонд РФ
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