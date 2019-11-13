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Недельный чек россиян прибавил меньше рубля 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
Недельный чек россиян прибавил меньше рубля
Фото: ТАСС
Недельный средний чек россиян за период с 4 по 10 ноября вырос на 75 копеек, или 0,1%, и составил 573 рубля, свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом «Ромир».
«На минувшей неделе, с 4 по 10 ноября, средний чек продемонстрировал минимальный рост. Так, недельный средний чек прибавил 75 копеек относительно значений 44-й недели и остановился на отметке в 573 рубля», — говорится в сообщении.
По сравнению с аналогичной неделей 2018 года средний чек вырос на 3,48 рубля, или на 0,6%. В то же время средний чек на 24,92 рубля, или 4,5%, превысил среднегодовой показатель за последние 12 месяцев.
Индекс недельного чека показывает динамику среднего значения стоимости покупок домохозяйств, совершенных в течение недели. Исследование холдинга «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.
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Теги:
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