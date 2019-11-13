Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.17
$
64.14
70.67
70.84
Прогноз
11.11 – 18.11
$
63.07
69.93
Индексы и котировки Brent
62.07
–0.50 Золото
1461.83
+0.01 РТС
1439.84
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
13.11
1.1012
–0.0099
29.10
1.1112
10.11
30.10
18.10

Названы причины просрочек россиян по кредитам 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Названы причины просрочек россиян по кредитам
Фото: ТАСС
Основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение. Об этом агентству РИА Новости рассказал вице-президент саморегулируемой организации (СРО) «Национальная ассоциация профессиональных коллекторов» Александр Морозов.
По его словам, 60-70 процентов должников ссылаются на потерю работы, снижение уровня дохода и невозможность делать сбережения. Однако каждый десятый должник является «убежденным неплательщиком», не желает платить, надеется на антиколлекторов и считает, что статус банкрота либо решение суда по их обязательству избавят их от долговой нагрузки.
Среди остальных причин Морозов назвал забывчивость граждан, мошеннические действия и несогласие с суммой долга.
7 ноября стало известно, что регулярно кредитными продуктами пользуются 89 процентов граждан со средними доходами. Также выяснилось, что 22 процента россиян этой же категории выплачивает кредит на автомобиль, а 20 процентов — на неотложные нужды.
В середине октября Национальное бюро кредитных историй сообщило, что среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) россиян, показывающее уровень закредитованности, выросло впервые за четыре года. Наибольший показатель закредитованности населения зафиксирован в Амурской (30,41 процента), Кировской (29,45 процента) и Оренбургской (28,64 процента) областях.
Видео дня. День шопинга: как потратить деньги с умом
Последние новости
Трамп предложил Эрдогану способ урегулирования ситуации с С-400 Трамп предложил Эрдогану способ урегулирования ситуации с С-400 Полковника-миллиардера Захарченко признали опасным для окружающих Полковника-миллиардера Захарченко признали опасным для окружающих Невозврат средств Фонду кино вылился в уголовные дела против кинокомпаний Невозврат средств Фонду кино вылился в уголовные дела против кинокомпаний
Комментарии1 
Теги:
Личный счет , Александр Морозов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Силы иссякли: рубль обвалился
Силы иссякли: рубль обвалился 109
В России предложили отменить пенсионную реформу
В России предложили отменить пенсионную реформу 167
Максимальный размер «декретных» вырастет
Максимальный размер «декретных» вырастет
Названы самые богатые компании России
Названы самые богатые компании России
Трамп обвинил Китай в мошенничестве
Трамп обвинил Китай в мошенничестве 1
Видео
Зеленский анонсировал распродажу земли
00:31
Зеленский анонсировал распродажу земли
Экономика Статьи
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
04:46
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
Экономика Статьи
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
05:35
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
Личный счет Статьи
Россиянам подняли зарплату
01:00
Россиянам подняли зарплату
Личный счет Компании
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
08:51
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
Рынки Компании
Не простили: России вернут советский долг
00:29
Не простили: России вернут советский долг
Экономика
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
00:38
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
Экономика Статьи
Россиян обманывают по-новому
00:39
Россиян обманывают по-новому
Личный счет
Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке
00:40
Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке
Экономика
Как будет работать новая пенсионная программа
02:10
Как будет работать новая пенсионная программа
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение