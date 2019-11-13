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Максимальный размер «декретных» вырастет до 322 тыс. рублей 

ТАСС + ещё 1 59 минут назад
Максимальный размер «декретных» вырастет
Фото: ТАСС
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. рублей, в текущем году он превысил 301 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС).
"Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 01.01.2020 составит 322 190,40 рублей", — рассказали в фонде.
Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет почти до 28 тыс. рублей вместо 26 тыс. рублей в 2019 году, сообщили в Фонде социального страхования.
Для расчета пособия берется заработная плата за два предшествующих года, но не выше предельной базы. Предельные базы для начисления страховых взносов в Фонд за 2018 год и за 2019 годы составляют 815 тыс. рублей и 865 тыс. рублей соответственно, что позволяет увеличить максимальный размер пособий по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком, пояснили в ФСС.
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