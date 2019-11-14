Все российские чиновники будут получать дополнительную пенсию

Власти России собираются обязать всех чиновников страны в принудительном порядке поучаствовать в новой системе накопительных пенсии, получившей название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). Соответствующее заявление сделал замминистра финансов РФ Андрей Моисеев на встрече с экспертами.

«На мероприятии было высказано предложение решить проблему с привлечением в ГПП, «убедив госслужащих вступать в систему». По словам источников, Алексей Моисеев сказал, что этот вопрос «будет обсуждаться». И даже пошутил, что помимо чиновников к участию обязательно привлекут и сотрудников Центробанка, который является соавтором проекта ГПП.», — отмечает газета «Известия».

Таким образом, у чиновников появится возможность самостоятельно финансировать «вторую» — негосударственную — пенсию.

Ранее выяснилось, что Госдума РФ в течение ближайшего года намерена окончательно завершить создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России.

До этого стали известны основные положения новой накопительной пенсионной системы РФ (она будет называться ГПП — «гарантированный пенсионный план»). Россияне будут получать накопленные ими деньги в течение 15 лет после наступления пенсионного возраста. Потребовать выплату можно и до этого момента, если человек отчислял деньги в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) в течение 30 лет. Однако многие экономисты полагают, что россияне вряд ли станут массово пользоваться новой системой накопительных пенсий, создание которой анонсировали власти страны. В связи с этим, как считают авторитетные эксперты, ГПП, по сути, может ждать полный провал.