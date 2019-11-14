Банки предупредили россиян о новом способе мошенничества с картами

Российские банки сообщили о новом способе кражи денег с карт, пишет газета "Известия".

По информации Сбербанка, в 80 процентах случаев мошенники, использующие методы социальный инженерии, переводят деньги на виртуальный "пластик" онлайн-кошельков с помощью сервиса перечислений с карты на карту разных банков — системы card2card. Отмечается, что эта платформа в основном используется в качестве транзитного этапа по выводу денег, после чего украденные средства переносят на физический "пластик" для возможности их снятия.

Так, потенциальная жертва аферистов вбивает данные карты, с которой хочет снять деньги, и сведения "виртуального пластика", на который хочет их зачислить. После этого, пишет издание, на телефон владельца карты отправителя приходит сообщение с кодом подтверждения. Мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка и просят сообщить этот код, в результате чего деньги попадают на виртуальную карту типа "Яндекс. Деньги" QIWI или Webmoney.

Газета сообщает, что в некоторых банках ранее не фиксировали случаи применения этой схемы, однако в этом году такое начало происходить до четырех раз в месяц. Подчеркивается, что аферисты выбирают виртуальные карты электронных сервисов, поскольку они менее защищены, чем банки.