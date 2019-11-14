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Банки предупредили россиян о новом способе мошенничества с картами 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Российские банки сообщили о новом способе кражи денег с карт, пишет газета "Известия".
По информации Сбербанка, в 80 процентах случаев мошенники, использующие методы социальный инженерии, переводят деньги на виртуальный "пластик" онлайн-кошельков с помощью сервиса перечислений с карты на карту разных банков — системы card2card. Отмечается, что эта платформа в основном используется в качестве транзитного этапа по выводу денег, после чего украденные средства переносят на физический "пластик" для возможности их снятия.
Так, потенциальная жертва аферистов вбивает данные карты, с которой хочет снять деньги, и сведения "виртуального пластика", на который хочет их зачислить. После этого, пишет издание, на телефон владельца карты отправителя приходит сообщение с кодом подтверждения. Мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка и просят сообщить этот код, в результате чего деньги попадают на виртуальную карту типа "Яндекс. Деньги", QIWI или Webmoney.
Газета сообщает, что в некоторых банках ранее не фиксировали случаи применения этой схемы, однако в этом году такое начало происходить до четырех раз в месяц. Подчеркивается, что аферисты выбирают виртуальные карты электронных сервисов, поскольку они менее защищены, чем банки.
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Комментарии4 
Теги:
Личный счет , Видео , Яндекс.Деньги , Qiwi , газета "Известия"
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